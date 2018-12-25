利率期貨市場顯示：聯準會再度升息的機率非常低

週一 (24 日)，美股慘臨史上最糟聖誕夜表現，道瓊指數重挫 653 點，標普 500 指數抹去今年漲勢，跌入空頭市場，投資者開始撤離風險資產。芝商所的聯邦基金期貨合約走勢顯示，期貨市場認為聯準會 (Fed) 再度升息機率很低。

聯準會在上週將聯邦基金利率上調 1 碼至 2.25%-2.50% 區間，今年共已升息 4 碼。同一時間，聯準會釋出的新版利率點陣圖顯示，明年升息預期從 3 碼下調至 2 碼，17 名政策制定者的預測中值明年將升息至 2.75%-3% 區間。

聯準會釋出的利率點陣圖

然而，期貨市場釋放出不同的信號，明年 1 月到期的聯邦基金期貨合約，為衡量明年底聯準會隔夜利率水平的指標，該合約價格週一上揚 10.5 個基點。利率與價格呈反向走勢，這使得隱含的利率來到 2.41%，落於聯準會當前的目標區間。

聯準會預期將持續緊縮與縮減資產負債表的政策，使股市和債市的拋售持續，此外，除了升息和縮表所帶來的影響，近期還有許多因素導致美股走跌，投資者擔憂明年美國經濟增長將減緩，此外，美國總統川普一再抨擊聯準會 (Fed)，令市場擔憂其獨立性將受影響。

週末有傳聞指出川普欲開除聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)，川普在週一再度抨擊聯準會，稱其為美國經濟的「唯一問題」，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 出場滅火亦無法減緩投資者的擔憂。

標普 500 指數已瀕臨熊市，從 9 月中旬的高點下跌近 19.8%，24 日收於 2351.10 點，企業債券指數也在下滑。