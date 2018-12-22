點石成金能力不再？川普成股市最大不確定性

在川普任期內的大部分時間裡，股市一直很喜歡川普總統，靠著像是減稅的支持成長政策以及放手的監管立場，股市一路走高。

但現在隨著股市離高點越來越遠，川普總統越來越成為不確定性和波動性的來源。華盛頓的政治正在市場風險名單排名中上升，何況市場已飽受經濟不確定性、聯準會 (Fed) 升息和貿易戰而感到不安。

Jefferies 首席金融經濟學家 Ward McCarthy 說，「他有很大的優點和非常大的缺點。他上任初期的一些政策非常好，但他也創造出很多不確定因素。」「他開始破壞穩定。國防部長 Mattis 辭職和政府關門令人不安。」這兩個因素是影響股市的關鍵因素。

過去幾天美股大幅下挫，背景是兩黨是否將維持政府運作。川普總統為了實現他對邊界圍牆的競選承諾，要求臨時開支法案必須包括築牆經費，否則部分政府將關門。

雖然本週股市下跌大部分原因都歸咎於 Fed，但華盛頓的爭執絕對是一個因素。

Wilmington Trust 首席經濟學家 Luke Tilley 表示，「當股市對關門感到悲觀時，它並不是真的在乎關門，而是在於懷疑總統的政策到底是什麼，以及當債務上限迫在眉睫時會發生什麼事？」「等 3 月再來一次時會發生什麼？如果達到債務上限並且無法再籌集資金時，那將是一場股市大地震。」

美股已近熊市

可以肯定的是，自川普當選以來，道瓊工業平均指數累計上漲 23%，但如果它在他的任內跌入熊市可能也不重要。截至週五 (21 日) 收盤，距熊市只有約 4 個百分點的距離。

Bleakley 諮詢集團首席投資策略師 Peter Boockvar 表示，川普的關稅一直令市場感到擔憂，但總統本人在與中國國家主席習近平會晤後不久後推文自稱為「關稅人」時，真的讓股市嚇了一跳。

他說，「我認為真正讓市場驚恐的是當他在剛見過習近平後就自稱為『關稅人』。」「人們在那次會議中看到不少希望。而他一句『關稅人』就開啟了 12 月最大的拋售。」

一些分析師正在尋求快速解決政府關門問題，這不會影響經濟。但 Cowen 分析師表示，時間可能比預期來得長，「 1 月 3 日民主黨將佔眾議院多數席次。他們可能會通過某種法案重新開放政府，然後再送交參議院，之後會發生什麼就不確定了。這種關門可能持續很長時間。」