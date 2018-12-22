川普推文治國 對股市攬功就像在玩火

美國總統川普喜歡搭股市的順風車。但在股市一路狂跌後，這種不尋常的策略正適得其反。

道瓊工業指數從川普當選到 2018 年 1 月底之間飆升了 8200 點。由於投資人擁抱川普提出的減稅法案和放鬆管制議案，道瓊指數一再創下新高紀錄。經濟成長加速，企業獲利飆升。

川普把股市作為他總統任期的客觀指標，聲稱每次創下的新高記錄都是對其政策的證明。

他在 2017 年 8 月 3 日推文指出，「股市創史上新高。這不是一夜之間出現的！」

但將白宮的成功與股市聯繫在一起始終是一個冒險的策略。股市不是經濟。眾所周知，股市是變化無常的。

Raymond James 華盛頓政策分析師 Ed Mills 說：「史上除了川普總統之外，每位總統都一直與股市走勢保持距離，因為它會上漲也會下跌。」

川普不僅在數十條推文中將股市的上漲功勞據為己有，他還為此讚揚並預測它會持續下去。

他在 2017 年 12 月 26 日推文指出：「股市已準備好迎接另一年的成功！」可惜的是，這個訊息經不起時間的考驗。

股市已由繁榮轉為蕭條。對經濟成長放緩、利率上升和貿易政策的擔憂耗盡了華爾街元氣。道瓊指數從 10 月 3 日的史上新高紀錄暴跌近 4000 點。美股所有三個主要指數都出現 2008 年以來最糟糕的一年。

川普自己的言論和政策有時反而正是股市大跌的原因之一。對減稅的樂觀情緒已經逐漸消退轉化為對關稅的擔憂。

12 月 4 日，川普宣稱：「我是一個關稅人」，破壞了美國與中國之間貿易和平的希望。道瓊指數當天暴跌 799 點。

在白宮高層官員在與中國的貿易談判立場上似乎相互矛盾後，道指在 12 月 7 日再度下跌 559 點。

但無論如何，在川普任內，美股仍然顯著上升。自 2016 年大選以來，道瓊指數已攀升約 4600 點，約 25%。但最近華爾街的連番重挫局面正可提醒人們，為什麼通常總統不願與股市沾上邊。