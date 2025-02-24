川普關稅威脅下 蘋果在美新增2萬個工作機會並投資5千億美元

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-24 19:36

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彭博知名蘋果專欄作家 Mark Gurman 周一 (24 日) 撰文指出，蘋果為應對美國總統川普對中國進口商品徵收的關稅，將在未來 4 年內投入 5,000 億美元並創造 2 萬個新工作機會。此計畫將包括在美國的多項投資，其中包括在休士頓建立新的伺服器製造設施、在密西根州州設立供應商學院 (a supplier academy)，以及增加對現有美國供應商的支出。

蘋果執行長庫克在一份聲明中表示：「我們對美國創新未來充滿信心，並為能繼續擴大對美國的投資感到驕傲，這 5,000 億美元的承諾將為美國的未來發展奠定基礎。」

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此番投資公告發生在川普與庫克會面後不久。川普暗示蘋果之所以選擇在美國投資，部分原因是希望避開高額的關稅，並指出蘋果可以藉此避免支付關稅，而將投資轉向美國市場。過去，在川普任內，庫克成功說服川普免除對蘋果的關稅，並推動了蘋果在美國的生產，包括在德州生產 Mac Pro 電腦。

蘋果與鴻海合作生產伺服器 台積電晶片助力美國資料中心擴展

蘋果將與鴻海 (富士康 / Foxconn)(2317-TW) 合作，將在休士頓開始生產名為「Private Cloud Compute」的伺服器，這些伺服器將用於 Apple Intelligence 雲端組件。該伺服器將使用蘋果自家研發的先進 M 系列晶片。儘管伺服器的生產將移回美國，但這些晶片仍會繼續在台灣生產。

蘋果宣布將增加 2 萬個新工作機會，這些工作將集中在研究與開發、矽晶片工程以及人工智慧 (AI) 領域。蘋果還計畫在底特律設立製造學院，幫助小型企業提升製造能力。該公司也將把其美國製造基金擴大至 100 億美元，進一步支持本地製造業。