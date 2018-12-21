馬蒂斯辭任美國國防部長 稱與川普存在分歧

美國國防部長吉姆 · 馬蒂斯周四宣布辭職，稱與總統唐納德 · 川普存在政策分歧。一天前，川普突然宣布從敘利亞撤軍。

一位白宮官員表示，在下午早些時候的一個會議上，馬蒂斯將他的決定告知了總統。在此次會議上，兩人討論了政策分歧，其中包括總統決定從敘利亞撤軍。這位官員補充說，馬蒂斯的離開並未促使總統重新考慮關於敘利亞的決定。

在寫給川普的兩頁長的信函中，馬蒂斯表示深信美國領導戰略聯盟的價值，包括北大西洋公約組織和打敗伊斯蘭國的 74 國聯盟。信函還顯示，面對來自俄羅斯和中國的挑戰，他對川普的處理方式存在意見分歧。

「因為您有權擁有一位在這些和其他問題上與您觀點更一致的國防部長，我相信，我應該辭去自己的職位，」馬蒂斯在寫給川普的信中說道。五角大樓發布了這封信函。

川普稍早在推特上宣布了這一消息，稱馬蒂斯將成為最新一位宣告離開其內閣的高級官員，他將在 2 月底光榮退休。川普表示，他將「很快」提名新的國防部長。

68 歲的馬蒂斯是川普 2016 年贏得大選後首批選定的內閣成員之一。在一個以自己的不可預測性為榮的總統的領導下，馬蒂斯一直被視為川普政府外交政策的穩定力量。但與其他高級國家安全顧問一樣，據信他在本周反對川普貿然從敘利亞撤軍的決定。

在川普宣布將提名馬蒂斯為國防部長後，已故參議員約翰 · 麥凱恩稱贊他是「他這一代最優秀的軍官之一，也是一位非凡的領導者。」一頭短發的馬蒂斯有「武僧」綽號，有時也被稱為「瘋狗」 —— 雖然川普希望這麼叫他，但他自己並不喜歡。