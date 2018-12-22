〈美國政府關門〉對美股有何影響？專家：端視停擺多久而定

距第 4 季財報季只剩下 3 週，但投資人幾乎全被華盛頓特區上演的戲碼所綁架，無論是中國貿易談判、聯準會未來升息的計劃，還是由於在為美墨邊境築牆的資金來源出現分歧，造成部分政府部門關閉。

週三 (19 日) 原本美國總統和國會已達成初步協議，政府在 2 月 8 日前獲得資金支持。但週四 (20 日) 變生肘腋，總統指示眾議院共和黨員通過一項包括資助擴大南部邊界築牆經費的開支法案。

該法案在眾議院通過，但在參議院未獲足夠的支持，美國政府關門勢成定局。川普總統也預先留下退路，推文表示，政府如果關門，都是民主黨人的錯。

這些擔憂加劇了週四美股的波動，並且也影響了週五的投資人情緒。

但根據 LPL Financial Research 的分析，這種擔憂可能過於誇大，該分析顯示，自 1976 年以來美國政府的 20 次關門中，標準普爾 500 指數的中位數表現正好為 0％，股市上漲和下跌的機率各半。在關門時期中的平均表現微跌 0.4%。

與此同時，股票市場在最近政府關門期間的表現要好得多，標準普爾指數在最近 5 次政府關門期間都上升，這可以追溯到 1995 年柯林頓總統和由 Newt Gingrich 領導的共和黨眾議院間的對峙。

這並不是說政府關門對股市或整體經濟都有好處。道瓊市場數據顯示，自 1976 年以來，標準普爾 500 指數平均每日漲幅為 0.04%，而這個平均值將大勝 LPL 提出的 20 次政府關門例子中的 16 次。

Adams Funds CEO Mark Stoeckle 表示，但這種輕微表現不佳應該是投資人最不需擔憂的地方，「像是政府關門等這種事件，只是投資人應該忽視的眾多華盛頓鬧劇之一。」

他認為，如果歷史能夠提供指引，任何關門都將是短暫的，因此它對經濟的影響實在是微不足道，以至於長期以來幾乎不會特別註記在絕大多數美國企業的財報中。

當然，這一切都取決於關門持續多長時間。除了 1995 年為期 21 天的那次之外，更長時間的關門通常會導致標準普爾指數出現更明顯的下跌。

2014 年國會研究服務報告估計，政府每關閉一週都會使美國經濟付出至少 0.1 個百分點的成本。在最近的關門期間，因為只維持了一兩天，所以這個數字可以忽略不計，這也是投資人不必在意關門的原因。

然而，正如川普所威脅的那樣，政府活動的長期停止對美國經濟來說也是不利的，因為它也會開始耗盡企業獲利。