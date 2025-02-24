川普拋新一輪關稅美股嚇剉 富達：風險性資產基本面佳 看好美股美元、歐債和高收益債

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-24 19:55

‌



最新 FOMC 會議紀要呼應聯準會主席鮑威爾先前強調的「不急於降息」，透露暫停或放慢縮表的可能性，美國十年期公債殖利率小幅下滑 5bps 至 4.43%；另一方面，川普宣布新一輪關稅對象，最快在 4 月上路，讓市場承壓。富達國際表示，儘管美國政策存在重大不確定性，但風險性資產的基本面仍相對積極，更看好美國股票、歐洲政府公債、美元和高收益債券。

最新的 FOMC 會議紀要顯示，對於下次降息時間，聯準會官員表現審慎觀望的態度。在通膨取得進一步進展以及新政府的政策明朗化之前，未來將維持政策利率穩定。會議記錄公布後，美債 10 年期殖利率小幅下滑，期貨市場亦調整今年降息預期，降息幅度自 1 碼調至 2 碼，並預計 6 月會議再啟動降息。

‌



值得注意的是，本次會議紀要透露，聯準會可能將暫停或放慢縮減資產負債表。自 2022 年開始執行量化緊縮政策 (QT)，聯準會資產已從近 9 兆美元的最高點，下降至約 6.8 兆美元。與先前多次強調量化緊縮政策不同，官員們首次提及暫停該計畫，表示將考量美國不斷觸及的債務上限以及貿易政策不確定性，適時為美國財政狀況提供協助。

美國總統川普宣布打算對包括汽車、半導體、藥品和木材在內的一系列進口產品徵收 25% 的關稅，預計將於 4 月 2 日實施。此消息一出引發全球股市震盪，其中通用汽車和福特等美國汽車商跌幅較大。在美國政府提出更多關稅細節之前，例如適用國家與產品內容，川普 2.0 的貿易戰規模成為市場最大不確定來源。

富達國際認為目前市場還有 3 點值得關注：

1. 停滯性通膨風險上升：美國勞動市場保持韌性，非農業就業人數仍呈上升趨勢，且失業率維持低點，而薪資成長則因勞動力緊缺和川普新移民政策而出現加速跡象。通膨風險上升，美國核心通膨率仍高於聯準會目標，且恐因川普 2.0 政策而進一步上升，促使聯準會維持目前的政策利率水準。考量未來更多重大政策變化發生，團隊將停滯性通膨情境可能性調高至 40%。

2. 關注歐洲與美國貿易政策與地緣政治發展：歐洲與川普有可能透過關注互惠的談判結果來達成協議，例如歐盟增加美國液化天然氣的進口以及增加國防支出。2 月份，在沒有歐盟或烏克蘭代表參與的情況下，美國與俄羅斯針對烏俄戰爭和談進行談判。這態勢恐迫使歐盟在未來增加國防支出，預計德國大選後，將加速將國防支出排除在一般財政預算規則之外。