剛「平定內亂」的梅姨參加歐盟峰會 高盛擔心脫歐進程或逆轉

在周三戰勝了保守黨內部的不信任投票「戰役」後，未來一年黨首地位暫時無憂的英國首相梅周四前往布魯塞爾，參加為期兩天的歐盟領導人峰會，繼續討論如何修正脫歐協議。

周一梅確認推遲了原定於周二（12 月 11 日）舉行的英國議會對脫歐協議投票，周二梅前往歐洲尋求修正協議，但被歐盟委員會主席容克、歐洲理事會主席圖斯克和德國總理默克爾等主要領導人拒絕修改已有協議。緊接着，梅被所屬保守黨內議員挑戰領導地位。

英國尋求有法律約束力的」保證」 歐盟或不願意

據多家媒體介紹，此次梅參加歐盟峰會，目的是得到歐盟對「後備計劃」（backstop plan）條款的「進一步保證」（assurance），而且這一保證最好有法律約束力。後備計劃旨在消除愛爾蘭島出現硬邊境，但要求屬於英國的北愛地區在英歐未來貿易關係協議達成前留在歐盟海關聯盟，引發英國內部「硬脫歐」派不滿，擔心無法與歐盟「徹底離婚」，也會造成英國的實質分裂。

總結德國總理默克爾、法國總統馬克龍、荷蘭總理、芬蘭總理、盧森堡首相等主要國家領導人的表態後可知，歐盟再次重申了周初的態度，即不可能為英國脫歐協議帶來任何「具有法律約束力的變化」，但不排除可以對未來貿易關係的協議進行調整，對後備計劃「作出澄清」也有可能。

英國《金融時報》援引的本次歐盟峰會草案文本顯示，歐盟剩餘 27 國正在考慮給英國提供一份「說明」（declaration）：只要現有的脫歐協議被英國議會和歐盟所有國家都批准，歐盟準備好了馬上開啟未來貿易關係的談判過程。如果在過渡期結束前達成了未來貿易關係協議且可以阻止愛爾蘭島產生硬邊境的話，就不需要啟動後備計劃，整個英國都不用留在歐盟的海關聯盟。

該草案文本還顯示，歐盟已經準備好重新向英國「正式重申」後備計劃是個「保險政策」，不代表一個「值得嚮往」的結果，而且持續時間只會是「嚴格必要下」的時長。但法國總統馬克龍公開表示，英國脫歐的法律框架已經談判完了，不能被更改：「周四晚間我們將有一個政治討論，但不是法律討論，我們不能重新談判一份過去談判了這麼多個月的法律協議。」

梅也在周四峰會首日前的記者會上表示，自己並不期待會產生「立即的突破」，但希望英歐可以儘快產生一個「必要的保證」，這種保證應該是「法律和政治」屬性的，否則無法平復擔憂，英國脫歐協議也無法最終達成。

這表明，英歐雙方對「有協議脫歐」的訴求一致，但對如何解決愛爾蘭邊境這個最棘手的問題依舊觀點不一。彭博社援引默克爾的盟友、德國立法官員 Norbert Roettgen 表示，歐盟無法向梅提供足夠多的幫助，以令脫歐協議通過英國議會表決：

「實際上，歐盟無法提供給梅任何東西，因為談判進行了很多個月，其中包括了歐盟對英國方面的妥協。除非英國脫歐協議的所有條款都可以推倒了重來，否則任何事都修改不了。」

風險諮詢機構 Eurasia Group 的歐洲董事經理 Mujtaba Rahman 今日發表研報稱，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶將向歐盟剩餘 27 國領導人解釋，為何英國政府的需求可能與後備計劃有悖，因此後備計劃不能被修改。一位歐盟資深談判代表稱，可能會用「另一種形式來重複之前的話」，但對後備計劃的談判已經結束了、不會重啟。

高盛：不信任投票是脫歐分水嶺 進程或根本逆轉

儘管如此，梅還是不必過於緊張。「歐洲火車頭」德國的女強人默克爾親自祝賀了梅戰勝不信任投票，稱對此感到滿意，並表示歐盟已經準備好與英國談論「額外的保證事宜」。隨後據彭博社透露，歐盟甚至考慮在後備計劃的「澄清公告」上「訴諸法律」，即令其含有一定的法律約束力。

芬蘭總理 Juha Sipila 表示，「首先，我認為我們都想要幫助梅贏得英國議會投票支持，有關法律方面的行動是個開放狀態。」盧森堡首相 Xavier Bettel 雖然警告稱，重新談判脫歐協議「是非常非常困難的」，但他也表示「真切地想要幫助梅」。這說明歐盟此番對梅的態度並非充滿敵意。

周三的保守黨內對梅進行不信任投票，應是英國脫歐進程以及梅政治生涯的分水嶺。梅在周四的歐盟峰會前夕面對媒體再度確認，自己不會在 2022 年帶領保守黨參選英國首相，理由是「聽到了黨內不支持她的訴求」。同時，人們也對她領導的脫歐議程心存疑慮。

華爾街主流投行高盛就預言，在昨日不信任投票之後，英國「無序退歐」的可能性降低了，但退歐進程發生「根本反轉」的可能性升高了很多。儘管保守黨議員可能不願意移除梅的黨魁地位，但 117 名投下「不信任票」的議員可能倒戈去反對脫歐協議。在他們的幫助下，主要反對黨工黨或藉此機會，推動議會發起對梅政府的不信任投票，甚至引入第二次脫歐公投或提前大選。

本來英國對脫歐問題就高度分化，2016 年的公投結果雖然是脫歐，但並非壓倒性優勢（領先僅約 3.8%）。而在脫歐派當中，又分為中間派和強硬派，層層分化難以形成合力。這表明，若新一次公投或大選被開啟，後果充滿了高度的不確定性和難以預測性。

美東時間周四下午 3 點，歐盟發言人表示，歐盟 27 國關於英國脫歐問題的討論即將開始。英鎊兌美元維持日內漲幅，站穩 1.26 關口上方。周二美股時段午盤，英鎊跌破 1.25 關口，不斷刷新 2017 年 4 月以來的 27 個月最低。《華爾街日報》注意到，本季度英鎊兌美元累跌 3%。