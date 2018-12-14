日本PayPay電子支付 100億日圓消費回饋金短短10天內用罄

由日本軟銀 (9984-JP) 與 Yahoo(4689-JP) 共同出資的電子支付服務 「PayPay」 在週四 (13 日) 宣布，自 12 月 4 日展開的 100 億日圓回饋活動已經結束。理由是此次活動的 100 億日圓回饋金已經用罄。

這個原本要進行 4 個月的推廣活動，在短短 10 天就提前結束，消費者的反應超乎預期。

「PayPay」是由日本 Yahoo 與軟銀集團所共同推出，使用智慧型手機的二維條碼電子支付服務。

活動原訂從 12 月 4 日起進行到明年 3 月底，總回饋金額達 100 億日圓。這 100 億日圓回饋金由 PayPay 公司全額負擔。活動期間，只要使用 PayPay 進行支付，就回饋支付款項的 20% 到消費者的 PayPay 帳戶中。每人每月回饋上限 5 萬日圓。此外，有約 1/40 的機率可以獲得當次消費全額免費的中獎機會，回饋上限為 10 萬日圓。這個推廣活動，在回饋金額累積到 100 億日圓時，就會提前結束。

這次活動，在本月 4 日起跑時就因為消費者反應過於熱烈造成系統當機。在之後，也多次因為交易數量龐大，多次造成系統當機。因為話題性十足，在日本社會廣受討論。

日本是個現金主義社會，根據日本經濟產業省在 2015 年所作的調查，日本無現金交易的比例只有 18%，和韓國的 89%、中國的 60%、歐美的 30 - 50% 相比，還處與起步階段。日本 ATM 的普及和民眾對電子支付的不信任感，都是造成這個現象的主因。不過，由於這次的活動條件相當優惠，也吸引了許多日本消費者加入電子支付的行列。

週四 (13 日) 傳出活動即將終止的消息後，交易量大增，PayPay 也緊急在日本時間晚上 6 點左右停機 1 個多小時，進行緊急的系統維護作業。今後如何維持交易系統的穩定，也成為重要課題。

目前在日本社會較普遍的電子支付服務，有通訊軟體 Line 所推出的「Line Pay」、樂天的「樂天 Pay」、NTT DoCoMo 的「d 払い」(可譯為 d 支付)。另外，日本第 2 大的行動電話公司 KDDI，也計劃在 2019 年 4 月推出與樂天合作的「au Pay」。在各大企業的推動下，日本的行動支付可望加速普及。

日本 Yahoo(4689-JP) 今天 (14 日) 在東京股市上半場表現，下跌 2.23% 股價 307 日圓。

圖片來源：Google

軟銀集團 (9984-JP) 今天 (14 日) 在東京股市上半場表現，下跌 3.83% 股價 8,568 日圓。