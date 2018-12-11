英國脫歐協議 容克：沒有重新談判的餘地

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 今(11)日表示，歐盟願意讓英國進一步釐清脫歐協議，但「沒有重新談判的餘地」。

英國預計於 2019 年 3 月 29 日脫歐，英國首相梅伊已和 27 個歐盟成員國，針對脫歐協議、英歐未來關係，取得共識。

歐盟最高法院「歐洲法院」(The European Court of Justice) 週一裁定，英國可在未取得其他歐盟成員國同意的情況下，單方面撤回脫歐決定。

英國脫歐協議原定週二進行國會表決，由於持反對意見的百餘名議員，似未改變立場，外界研判，表決結果極可能以失敗收場；而上述裁決結果，也讓留歐派大受鼓舞。

經召開緊急會議後，梅伊政府決定，將表決時間延至聖誕節後，並加緊準備無協議脫歐。

根據路透社報導，容克直言，梅伊無法在上個月通過脫歐協議，令他感到驚訝。

容克強調，這份協議是唯一可行的方案，「沒有重新談判的餘地」。

不過，梅伊仍將再度前往布魯塞爾，針對愛爾蘭邊境保障措施，重新談判。

受脫歐不確定性影響，週一英鎊一度貶至 2017 年 4 月以來新低，今日則反彈走揚。

台北時間週二晚間 6 點 10 分，Investing.com 報價顯示，英鎊兌美元上漲 0.52%，至 1.2628。