美系外資看好明年四產品線出貨增 喊加碼可成 目標價380元

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 獲美系外資出具報告看好後市，認為在主要客戶產品市佔率提升，筆電金屬機殼的訂單量也持續拉升帶動下，加上新客戶加入，明年包括手機、筆電、平板電腦與穿戴式產品等四大產品線，出貨量都可望提升，給予可成「加碼」評等，目標價為 380 元。

外資指出，由於可成在主要客戶產品市佔率提升，筆電金屬機殼的訂單量也持續拉升，加上新客戶加入，明年包括手機、筆電、平板電腦與穿戴式產品等四大產品線，出貨量都可望提升。

從近期表現來看，外資認為，近期可成業務的不確定性和波動性正在增加，且主要客戶項目出貨後，對後續需求變化也持續增加，面對客戶的訂單變化，可能需要 2 至 3 個月時間，來重新分配與優化產能，未來在出貨淡季期間，可成對庫存的控制將會更嚴格。

外資指出，可成今年已較去年擴增 15-20% 的產能，主要擴產智慧型手機與筆電機殼產線，待新產線年底完工，可成在中國的產能占比將達到 70-80%，在台灣的產能達 20-30%，成為唯一在中國以外仍有一定產能的金屬機殼廠，不過，預期明年在沒有新產能建置計畫下，資本支出將會低於今年。

在日前的法說會上，可成董事長洪水樹表示，今年新增穿戴式裝置產品線，而其營收基期較低，明年成長動能可能最強勁，美中貿易戰對筆電與平板的需求影響仍須密切觀察，但預期高階筆電機種未來 1、2 年仍有相當大的成長空間。