台北金融科技展倒數 52家國內新創公司匯聚 搶食上兆商機

Fintech 金融科技不僅為傳統的金融機構帶來轉型的風潮，也為新創公司創造上兆的商機。根據世界經濟論壇（WEF）最新競爭力報告，台灣在「創新能力」項目中名列全球第四，與德國、美國、瑞士等國齊名，更被 WEF 譽為「超級創新國」。這股創新能量也將於下周五 (12 月 7 日) 登場的 Fintech Taipei 2018 台北金融科技展的「國內外新創展區」完全展現，超過 52 家的國內新創企業，將搶食上兆元商機。

52 家的國內新創企業將展出運用雲端科技、物聯網、大數據分析、Chatbot、AI 人工智慧、及區塊鏈等最新科技，提供民眾多項創新服務，讓民眾不需臨櫃、不需等候，只要連上網際網路或是下載 App，就可一指完成所需的金融相關服務。

根據國際市場研調機構 IDC 預估，2018 年全球投入於區塊鏈解決方案的資金將達到 21 億美元，較 2017 年的 9.45 億美元增加一倍以上；到 2022 年全球區塊鏈解決方案支出將達到 117 億美元；Gartner 顧能公司也估計，2025 年前，區塊鏈的附加商業價值將超過 1760 億美元，並在 2030 年快速成長達超過 3.1 兆美元。

金融總會表示，為協助國內新創公司搶佔區塊鏈帶來的兆元商機，「國內外新創展區」中有 11 家國內區塊鏈業者特別設立「區塊鏈新創展區」，展示運用區塊鏈科技建立區塊鏈加速器平台、募資平台、加密貨幣投資、資金信託保管、CSR 永續認證、及零售業的智能合約與協議架構等。

金融總會進一步指出，除了區塊鏈科技的相關應用外，今年在「國內外新創展區」展示的創新金融服務包括：「AI 投資與理財、客製化與個性化保險、身分識別與 AI 資安、線上借貸與不動產諮詢」等五大服務。

「FinTech Taipei 2018 台北金融科技展」由金管會指導，金融總會及台灣金融研訓院共同主辦，訂於 12 月 7 日至 8 日於台北世貿一館盛大舉行。