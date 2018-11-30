六角「Chatime日出茶太」澳洲達百店 今年全年營收上看6億元

六角 (2732) 慶祝旗下知名茶飲品牌「Chatime 日出茶太」澳洲第 100 家分店開幕，並同步宣布澳洲第二座倉儲物流中心於墨爾本設立，將物料配送服務與自動化為第一優先要務，可望大幅提升物流速度與降低成本。六角澳洲子公司 Infinite Plus Pty. Ltd 今年全年營收上看 6 億元，較去年可望雙位數成長。六角持股 55% 的澳洲子公司，原為「Chatime 日出茶太」澳洲代理加盟商，2011 年公司取得 55% 多數股權後，成為旗下子公司，也成為六角在大洋洲的營運總部。從代理商晉升為集團子公司後，受惠品牌經營及產品開發有較多的主導性，以及獲得集團更多的經營支持，近幾年品牌發展快速，帶動「Chatime 日出茶太」衝出百店。



六角表示，澳洲子公司在引進新經營管理團隊後成長快速，2017 年合併營收 5.3 億台幣，較前一年成長 20%，2018 年前三季合併營收已達 4.2 億元，預估全年營收上看 6 億元，受惠加盟店家數持續強勁增長中，且每日平均銷售杯數 400 杯以上，第三季毛利率持穩在 60% 以上，展望明年，年營收成長可望往 25-30% 前進。



六角指出，目前澳洲子公司的商場和街邊店的店家數占比大約 7:3，以商場店居多，是因為澳洲當地消費習慣多半還是集中在百貨商場或是旅遊景點；加盟店和直營店的比例則為 9:1，百店目標達成後，也將整合澳洲西部各大城市的串連，拉大與當地競爭者距離更能吸引加盟商機。



此外，六角也宣布，在澳洲墨爾本設立澳洲第二座倉儲物流中心，可望大幅提升物流速度與降低成本。今年全年六角澳洲子公司營收上看 6 億元，將較去年雙位數成長。