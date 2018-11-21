新債王岡拉克：現在是存現金的最佳時機

負責 DoubleLine Capital，號稱「新債卷王」的 Jeffrey Gundlach 岡拉克週二 (20 日) 表示，隨著通膨壓力加劇，投資者應關注資本保值，避免公司債券和國債。

岡拉克表示，即使美國股市暴跌，投資者也沒有表現出對美國國債的興趣。在與路透社的訪問中岡拉克提道，「沒有 (美國) 債券的 (價格) 反彈。顯然，這不是一個通貨緊縮的熊市，否則將會出現債券反彈」。

S&P 500 指數在週二觸及了 3 週低點，而科技股領漲的納斯達克 nasdaq 指數跌至 7 個多月以來的最低水平，較 8 月底創下的收盤高位下跌約 14.6%。

監管超過 1230 億美元資產的岡拉克表示，投資者應該避開投資級債券。這類債券，雖然標識著「投資級」，但風險更大，因為「BBB」評級信用資金量 (也就是證券等級高於「垃圾」一階的等級) 自 2008 年以來急劇增加。

「BBB」級佔所有投資級信貸的 20% 增加到今天的約 50% 佔比。在下一次經濟下滑到來時，這些公司面臨最大的降級風險。

岡拉克再次強調，「離開投資級 (企業) 債券，因為當率開始認真上升時，降級是難免的。令人驚訝的是人們如何對信用狀況如此的感覺良好」。

岡拉克表示，美國股市的嚴重拋售壓力並未伴隨著更高的波動性。「我們沒有類似恐慌情緒低的東西...... 這意味著股市還有進一步走勢，」意思就是認為目前美股還未達熊市的門口。

對於股市與波動性，他說道，「令人驚訝的是大盤很低，而 VIX (華爾街波動率指數) 也很低，奇怪的是，隨著拋售，市場處於超買狀態」。然而，岡拉克認為目前大盤還是太貴。