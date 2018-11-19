樂視網認債務壓力大 早盤重跌近6%

樂視網 (300104-CN) 週一 (10 日) 召開 2018 年第 4 次臨時股東大會，財務總監張巍表示，目前樂視網債務壓力較大，截止 9 月底公司面臨的有期債務在人民幣 80 億元左右。另外，樂視網董事長總經理劉淑青表示，較早前公司註冊資本增加與融資無關。

相關消息拖累樂視網早盤挫 5.83%，報人民幣 3.39 元。

樂視網董事長總經理劉淑青表示，樂視網的債務規模定期會有財報披露，債務規模相當高。對於關聯交易的應收方面，管理層一直在採取積極的措施，但都在協商的過程中，沒有實質性的進展。

副總經理、董秘白冰指出，針對樂視體育等一系列相關擔保案件，會先會進行應訴，以全力避免公司去承擔相應的擔保責任，以保護中小股東的相關利益。

白冰說，若公司最終敗訴，對於導致上市公司可能承擔的股票買回、訴訟賠償責任及債務，那上市公司仍有向相關責任人和相關公司繼續追索及起訴的權利，而且是全部權利。

樂視網先前遭投資者北京普思、廈門嘉御、天弘創新等公司，向樂視體育原股東 (包括樂視網、樂樂互動及北京鵬翼資產) 申請仲裁金額共約人民幣 2.4 億餘元。內部人士指出，這些都是賈躍亭欠下的爛帳，誰欠的錢誰還，公司也只能督促賈躍亭還錢。