中國房地產開發商發狂短債應急 恐引發再融資系統風險

中國房地產開發商明年在岸人民幣債務 (包括資產支持證券) 高達 3850 億元 (約 550 億美元)，開發商正急於在明年債務到期之前賣出短期美元債券，分析師指出，此舉將增加更多的再融資壓力。

彭博社報導，光是周一就有三家中國房地產商為發行的債券定價，時代中國控股有限公司發行兩年期債券，票面利率高達 11%；中國綠地博大綠澤 (1253-HK) 打算以不到 9% 的利率發行 1.5 年期債券；中國恆大 (3333-HK) 集團旗下的一個子公司正在出售 2020 年到期的現有債券。

而中國恆大地產十月底就已在其 1000 億美元負債基礎上又添 18 億美元新債，其中五年期票面利率高達 13.75%，為今年發行的亞洲垃圾債券第三高。

亞洲兩年期內短債比重第四季升高。(來源：Bloomberg)

由於過去兩年中國推動去槓桿化，中國開發商陷入了資金緊縮的緊張狀態。雪上加霜的是，中國開發商 2019 年面臨在岸和離岸市場應付債款高達 620 億美元。在此資金吃緊的背景下，開發商不得不以更高票面利率，並出售更短期的美元債券因應。

Aberdeen Standard Investments 亞洲企業債務和新興市場信貸研究負責人 Paul Lukaszewski 表示，開發商日益依賴以發行短期債券來償還舊債，使得再融資的系統性風險提高。

Lukaszewski 指出，如果開發商發行短期債券的趨勢持續，中國監管機構可能會再次出手干預。

惠譽評等的數據顯示，中國房屋開發商 2019 年將面臨更加艱難的市場環境，經濟放緩和市場情緒惡化可能會拖累房屋銷量並抑制房價上漲，並預期明年的銷量將下降 5-10%。