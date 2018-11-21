不看好明年股市 高盛2019報告：增加現金、轉向防禦投資

根據高盛本週向客戶發布的正式前瞻報告，高盛不太樂觀看待 2019 年的股市。

以下是高盛對明年的一些預測：

** (在 2018 年以 2850 點作收之後) 2019 年底之前，S&P 500 指數僅會上升 5% 至 3000 點。 ** 住房、共同基金和養老基金應該增持現金：「現金將是多年來首次成為股票的競爭性資產類別。」 ** 投資者應該買進防禦產業和股票，以撐過這經濟衰退恐懼加深的艱困一年。高盛在該篇報告將公用產業的評級調升至「增持」。 ** 基本預測：2019 年的股票收益率 7%、國庫券 (T-bill) 收益率 3%、公債收益 1%。 ** 市場可能會因關稅而陷入巨大困境：「倘若來自中國的所有進口產品均遭徵收 25% 關稅，這對獲利衝擊很大，可能會削減明年所有獲利成長。」

高盛普遍認為明年牛市會繼續下去，但隨時間推移，投資者開始擔心 2020 年出現經濟衰退，於是牛市會變得更蕭瑟。高盛估計市場下行的可能性為 30%，即市場因擔憂經濟衰退，以及關稅推動市場獲利價值萎縮，使 S&P 500 年底結束收在 2500 點以下。(高盛估計年底 S&P 500 達 3000 點的機率為 50%，上行市場至 S&P 500 指數 3400 點的可能性僅 20%）。

高盛首席股市分析師 David Kostin 與其團隊週一報告指出，「對股票投資者而言，風險很高，而安全的利潤卻很低，股票價值都比過往歷史還高。我們預期 S&P 500 指數 2019 年將產生溫和的個位數絕對回報。或許更重要的是，可預期的經風險調整後的股票收益率將低於長期平均值的一半，而現金將是多年來首次成為可代表股市的具有競爭力之資產項目。」

該高盛經濟團隊週日指出，明年下半年經濟成長恐怕放緩。

S&P 500 週一收在 2690.73，今年幾乎持平，但與今年稍早觸及的紀錄高點相比約下滑 8.5%。因科技股持續遭拋售，美股週二再次走跌。零售商 Target 財報黯淡也增添市場負面情緒。

股市資金太多了

高盛指出，多數投資者 (家庭、共同基金、養老基金和外國法人) 都過度增持股票，必須提高資金部位。

買進公用事業

雖然經歷 10 月股災，但高盛仍然喜歡科技股和通訊服務股，主張這兩個產業具有高利潤，可以在更嚴峻的經濟環境下持續發展。

但高盛尤其看漲公用事業，並將該產業調升至「增持」，因為該產業「在 GDP 成長減速的環境下，以及 S&P 500 歷史低貝塔時期，有著表現優異的過往紀錄。」

優質股票

高盛建議客戶買進具有穩定事業和經常性收入的股票，其「高品質」一籃子股票包括：Dollar Tree、PepsiCo 和 BlackRock。