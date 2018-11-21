iPhone供應商傳遭大幅砍單 美銀美林降評蘋概股

iPhone 製造商蘋果 (AAPL-US) 在 20 日正式跌入熊市，在蘋果智慧型手機銷售不如預期下，蘋果供應商傳遭蘋果大幅砍單，蘋概股似乎正難逃遭降評或下調目標價格的命運。

因新款 iPhone 需求低於預期，投行高盛將蘋果目標價下調至 182 美元，受此消息影響，該公司股價週二 (20 日) 下跌 4.78%，昂報 176.98 美元，正式落入熊市，比 10 月 3 日的高點低上約 23.7%。

蘋果股價日線走勢圖

三版新款 iPhone 銷售低迷，蘋果傳因此向供應商砍單，使多間蘋概股陷入困境，美銀美林分析師 Vivek Arya 週二下調 Skyworks Solutions(SWKS-US)、Qorvo(QRVO-US) 和 Cirrus Logic(CRUS-US) 的目標價格。

Arya 在報告中寫道，媒體的報導顯示，蘋果減產的範圍比預期中更廣，iPhone 的銷售正在接近頂點，或甚至開始下滑，這對於手機晶片供應商來說，是比年初還更不利的逆風情況。

該分析師表示，電信商取消高端手機的補貼，使用戶頻繁更換新款手機的動力減少，美銀美林認為，智慧型手機市場出現的結構性變化，將會在近期影響手機晶片供應商的增長。

Arya 將 Skyworks 股票評級從中性下調至劣於大盤，目標價格從每股 92 美元降至 75 美元。他重申對 Qorvo 和 Cirrus Logic 的劣於大盤的評級，Qorvo 目標價格從 80 美元被降至 70 美元，Cirrus Logic 則從 33 美元調降至 31 美元。

三家供應商的股價在週二皆走低，跌幅落於 1%-2% 之間。