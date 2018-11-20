港股大跌531點再破26000點關口U+A0 小米「萬綠一點紅」揚8%

美國息魔疑雲再起，加上蘋果削3款新iPhone手機的生產訂單；由美股發動的環球股市連環跌，於11月20日又於各大股票市場上演。港股亦難幸免，收市報25840.34點，再破26000點大關，跌531.66點或2.02%；成交金額收縮至774.5億港元。

蘋果公司削減全部 3 款新iPhone的生產，蘋果股價大跌 3.96%，並拖低其他科技股表現。加上紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)表示，美國經濟及就業市場表現強勁，下次議息會議將朝著貨幣政策逐步回到利率更正常水平的路徑，意味即將再次加息。受雙重消息打擊，美股全面報跌，標指收市跌 1.66%，道指挫 1.56%，納指下滑 3.03%。

港股受美股拖累，低開328.49點，跌幅曾輕微收窄，於9:39報26132.29點，為日內高位，最少跌239.71點；隨後跌勢再次擴大，於11:31跌至日內低位25776.22點，破26000點關口，最多跌595.78點。

恒生國企指數收市報10466.11點，跌165.55點或1.56%。11月恒生指數期貨於15:54報25809點，跌481點，未平倉合約逾15.3萬張。12月恒生指數期貨報25856點，跌458點，未平倉合約近2萬張。

亞洲股市的滬深300指數跌2.3%至3218.41點；日經指數跌近1.1%至21583.12點。

個股方面，小米-W(01810-HK)三季度業績優於預期，股價表現一枝獨秀，逆市顯著造好，收市報14.74港元，升1.14港元或8.4%，成交金額急升至22.56億港元，為第三大活躍港股；兩日累計升幅達13.9%或1.8港元。大行高盛最牛，提升小米目標價至24港元；不過美銀美林則憂慮新興市場匯兌風險，目標價只有11港元。小米集團2018年第三季業績同比扭虧為盈，股東應佔溢利為人民幣 24.99 億元(去年同期虧損人民幣 109.89 億元)，環比則下跌 82.94%。

同樣業績勝預期的騰訊(00700-HK)股價連升3天後，今日跟隨大市回調。收市報281.6港元，跌9.6港元或3.3%。中國平安(02318-HK)收市報75.2港元，跌1.6港元或2.1%。友邦保險(01299-HK)亦挫2.8港元或4.3%，收市報62.75港元。

石藥集團(01093-HK)連挫5天，今天股價再顯著下滑5.3%或0.9港元，收市報16.2港元；5天累計跌幅13.6%或2.54港元。石藥首三季業績，純利同比增長33.8%至27.33億元。瑞信研究報告指，目前內地正進行藥價改革，內地在11個城市推行藥品集中採購方案獲審議通過，細節略較預期嚴格，對行業不利；31種藥品需納入集中採購名單，每種藥物只會有一間公司作為供應商；石藥有3種藥物被列入名單，或將面對降價壓力。

吉利汽車(00175-HK)亦跌3.7%或0.56港元，收市報14.6港元。吉利汽車公告，於2018年11月20日因集團雇員根據購股權計畫行使購股權而發行普通股3萬股，每股發行價4.07港元，較昨日收市價折讓73.15%。

蘋果公司削減全部 3 款新iPhone的生產，香港的手機設備股亦受累； 舜宇光學(02382-HK)跌2.4%或1.85港元，收市報75.75港元；比亞迪電子(00285-HK)跌5.9%或0.66港元，報10.6港元；瑞聲科技(02018-HK)跌3.7%或2.05港元，報53.95港元；丘鈦科技(01478-HK)跌3.2%或0.15港元，報4.58港元。天宸康合資產管理投資總監潘鐵珊表示，來自蘋果訂單減少，無疑對手機設備股帶來負面影響，股價受壓；加上現時外圍市場不穩定，有關股價或未見底，宜觀望。

另外，美國商務部又提議管制AI、晶片、面部和聲紋技術等14個涉及國家安全和高技術的前沿科技領域出口。電訊設備股捱沽，中興通訊(00763-HK)跌5.6%或0.92港元，報15.54港元。

異動股方面，中國海景似觸底反彈，逆市勁升26%或0.013港元，收市報0.063港元；成交1.29億港元。曾傳出遭到斬倉的中國海景，上周股價曾一度急瀉，自11月15日至昨日股價累計跌幅達81.5%。公司發表公告確認集團之財務狀況及業務營運與往常一樣。

另外，華誼騰訊娛樂(00419-HK)則急跌10.6%或0.023港元，收市報0.194港元；將自11月13日股價一輪急升幾近全部回吐。MSCI公布11月指數檢討結果，將華誼騰訊娛樂納入其環球微型股份當中的香港微型股指數；11月13日該股曾抽升28.4%至一個月高位0.241港元。

文: 周燕芬