鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-21 07:10

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根據南韓證券存託結算院 (KSD) 旗下 SEIBro 最新數據，今年截至上周四 (17 日) 為止，中國股票以 55.14 億美元的累計成交額位列南韓股民最喜愛的海外市場第二名，僅次於美國市場的 3224.41 億美元。這一數據顯示，在全球經濟格局深度調整的背景下，南韓投資人正加速佈局中國市場，其中港股成為主要投資標的。

韓散戶瘋了！55億美元砸向中國資產港股成最大贏家 獨愛科技股 最青睞「它」（圖：Shutterstock）

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從投資偏好來看，南韓股民呈現明顯的科技股偏好特徵。截至上周五，持股市值前十港股中科技企業佔七席，包括小米、騰訊、阿里巴巴、中芯國際、泡泡瑪特、比亞迪股份等，其中小米以 2.51 億美元的持股市值位居榜首，騰訊和阿里巴巴分別以 2.17 億美元和 1.76 億美元分列二三位。這種投資偏好與南韓國內科技產業發展及全球科技股投資趨勢有密切關係。

資金流向數據顯示，南韓股民的投資熱情持續高漲。截至上周四，南韓投資人未償還保證金貸款金額達 21.6 兆韓元，創近一年新高。此外，投資人可用來購買股票的閒置資金達 66.6 兆韓元，為 2022 年年中以來最高水位。這種充裕的資金面為市場提供了強勁的購買力支撐，也反映出南韓投資人對後市持樂觀預期。

分析師指出，南韓股民對中國股票的投資熱潮主要受多重因素驅動。首先，中國經濟持續復甦的基本面為股市提供了堅實支撐，其次，港股相對較低的估值水準吸引了尋求價值投資的南韓資金。此外，中韓經貿關係的深化發展也為跨國資本流動創造有利條件。

值得注意的是，南韓投資者對中國科技股的偏好，既反映了全球科技股投資熱潮的影響，也反映了南韓投資者對中國科技創新能力的認可。

值得關注的是，南韓投資人對中國市場的佈局不僅限於股票市場。數據顯示，6 月 19 日至 7 月 18 日期間，韓國股民在美國市場也呈現明顯的科技股偏好，淨買入金額前五的美國股票包括 Circle、Coinbase Global 等數位資產相關企業。這種跨國投資行為反映出韓國投資人在全球尋求科技成長機會的投資邏輯。

市場專家指出，南韓股民對中國市場的持續加倉，既帶來了增量資金，也可能加劇市場波動。一方面，外資的持續流入有助於提升市場流動性和估值水準；另一方面，短期資金的快進快出也可能增加市場波動風險，特別是在當前全球貨幣政策分化、地緣政治風險猶存的背景下，投資人需警惕市場波動所帶來的投資風險。

展望未來，隨著中韓經貿關係進一步深化，以及中國資本市場對外開放程度的持續提升，南韓資金對中國市場的配置比例可望持續提高。