競爭力不輸股票 高盛：該增加現金部位了

根據《彭博社》報導，投行高盛建議，投資人應增加現金部位，因為現金即將成為可與股票競爭的資產類別，為多年來首見。

近期股市波動劇烈，受蘋果全面縮減新 iPhone 訂單消息影響，週一 (19 日) 蘋果股價重挫 3.96%，科技股表現不佳，導致美股收低。

昨日道瓊工業指數收跌 395.78 點 (1.56%)，至 25017.44 點；標普 500 指數收跌 45.56 點 (1.67%)，至 2690.71 點；那斯達克指數收跌 219.40 點 (3.03%)，至 7028.48 點。

由 David Kostin 帶領的高盛分析師團隊，於報告中寫道，現金即將成為可與股票競爭的資產類別，為多年來首見，建議投資人增加現金部位。

高盛的說法，反映了聯準會 (Fed) 升息造成的影響，貨幣市場型基金收益率高於 2%，超過通膨率。

外界預期，Fed 將於 12 月再度升息，且 2019 年將進一步升息。

在上述情況下，現金的吸引力，也隨之增加。

高盛報告稱，投資人除增加現金部位外，也可將股票轉往公用事業股，進行防禦配置。

高盛預估，2019 年，標普 500 指數可望創造「溫和的」個位數投報率。

標普 500 指數 10 月累計下跌 6.9%，創 2011 年 9 月以來最大單月跌幅。