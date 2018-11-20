屋漏偏逢連夜雨 臉書連跌創紀錄 而且未見緩和

臉書 (Facebook) (FB-US) 正面臨一系列問題，該公司股價週一 (19 日) 下跌近 6%，創下 2017 年 2 月以來最低水平。本月也可望連續第三個月收跌，這將是有史以來最長的月度連跌紀錄。

此外，臉書也將出現 2013 年以來最長的季度連跌，以及上市以來的首次全年虧損。據部分專家的看法，股價跌勢未見緩和。

Piper Jaffray 首席市場技術分析師 Craig Johnson 表示，「從技術面而言，看看它的走勢圖，毫無疑問地已經逆轉了 2014 年低點以來的長期上升趨勢支撐線。初步支撐可能會在 130 美元左右，但更好的支撐位是在 114 美元。」他將退場觀望，不會進場買進，甚至「進一步減少對它的持有部位」。

臉書週一收報 131.55 美元，下跌 7.98 美元或 5.72%。今年以來下跌逾 25%。

該股即將出現連續第三個月虧損，這是以前從未出現過的事情，也是 2013 年以來首見的連續第二季虧損。

其他人雖在短期內對該股票持負面態度，但認為從長期來看，這可能是個值得投資其價值的押注，因為其估值已經嚴重下跌。Strategic Wealth Partners CEO Mark Tepper 表示，他發現其本益比成長率目前已趨合理。本益比成長率又稱 PEG 比率，是指透過計算其本益比並考慮其獲利成長率來衡量股票價值的比率。

他說，「如果你有 2 到 5 年的時間範圍，臉書在目前的價位上看來真的很有吸引力。」

不過，短期內臉書可能難以應對不利因素。

Tepper 說，「市場一直在絕對懲罰成長放緩的公司，這正是你所看到的臉書現況。我覺得很快就會在隧道盡頭看見光明。他們正在進行一些非常積極的投資，以提高他們的廣告透明度、擺脫虛假帳戶、消除虛假新聞，而這些都將在短期內拖累獲利。」