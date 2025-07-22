騰訊、「寧王」仍是心頭好！陸公募基金Q2十大持股出爐 小米新易盛進榜 比亞迪五糧液退出

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-22 13:10

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中國公募基金周一 (21 日) 完成今年第二季財報揭露，前十大持股依序為騰訊控股、寧德時代、貴州茅台、美的集團、紫金礦業、小米、立訊精密、阿里巴巴、新易盛、中芯國際。騰訊依舊穩坐第一大重倉股寶座，公募基金持有其市值達 591.56 億元(人民幣，下同)，寧德時代位列第二，持有市值 520.51 億元，第三到第十名持股市值則都超過 160 億元。

騰訊寧王仍是心頭好！陸公募基金Q2前十大持股出爐 小米新易盛進榜 比亞迪五糧液退出（圖：Shutterstock）

相較於今年第一季底，小米和新易盛擠入公募基金前十大持股之列，比亞迪和五糧液則退出。

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增持股票方面，中際旭創和新易盛獲公募基金增持最多，分別達 139.72 億元和 128.88 億元，滬電股份增持超 80 億元，信達生物、泡泡瑪特等增持也超 60 億元。

至於遭減持個股，比亞迪遭減持最多，達 165.06 億元，阿里巴巴、立訊精密、騰訊控股減持均超 100 億元，消費股如貴州茅台等也被減持較多。

從產業來看，今年第二季醫藥、科技、新消費「三箭齊發」，醫藥部門表現突出，港股創新藥受青睞，三生製藥今年第二季股價漲幅 97.74%，公募基金增持市值 60.52 億元，多位知名基金經理人增持，信達生物股價漲幅 68.24%，也獲多位基金經理人青睞。

此外，科技股中際旭創、新易盛，新消費股泡泡瑪特等也獲得較多增持，股價漲幅可觀，不少基金參與其中。

至於今年下半年行情，多家機構保持樂觀。景順長城基金劉彥春對中國經濟發展前景信心十足，看好國內權益市場，尤其是優質公司。

銀華基金李曉星也相對樂觀，重點佈局上半年調整充分的科技股和漲幅不大的紅利股，持續看好港股科技龍頭。