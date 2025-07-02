中國投資者拋售騰訊、阿里巴巴、小米股票！漲勢減弱、缺乏新催化劑

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-02 16:50

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中國投資者拋售騰訊、阿里巴巴、小米股票。(圖：Shutterstock)

根據《彭博》彙整的港交所數據，6 月，中國投資人透過中國內地與香港股票市場交易互聯互通機制合計拋售價值 464 億港元（約合 59 億美元）的騰訊控股、小米和阿里巴巴股票。

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這是繼 5 月後，這三大科技股連續第二個月遭中資淨拋售。

這波資金撤離潮發生在企業即將公布季度財報之際。儘管年初受 DeepSeek AI 技術帶動，中國科技股曾出現一波繁榮，但近期中國電商競爭白熱化，導致市場信心轉弱。

尤其自 4 月以來，騰訊與阿里巴巴股價橫盤整理，小米則因新車推出略有走升。

Union Bancaire Privee 董事總經理 Vey-Sern Ling 表示，此次投資人選擇獲利了結，一方面是因為股價已反映利多，另一方面是缺乏新的催化劑。

Ling 表示，這可能會限制這些股票的進一步上漲，因為先前的漲幅「主要由南向資金推動」。

根據滙豐控股最新報告，騰訊、小米與阿里巴巴是今年至今中國投資人經由中國內地與香港股票市場交易互聯互通機制拋售最多的三檔股票。