〈2019投資展望〉記憶體大廠看明年並未太悲觀 看好新應用推升需求

歷經 9 個季度的價格走揚，DRAM 價格今年第 4 季起開始反轉走跌，結束產業的上升循環。展望明年，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 與威剛 (3260-TW) 均看好新應用將會持續推升 DRAM 需求動能，對明年產業發展並未太過悲觀看待，且南亞科與威剛認為，明年 DRAM 價格將持穩緩跌，華邦電則點出未來 2、3 季為觀察產業後市的關鍵時期。

南亞科總經理李培瑛認為，整個 DRAM 發展對全球產品智慧化是相當關鍵的零組件，若以市場智慧化需求來看，對 DRAM 需求並未太悲觀看待，主要仍得觀察國際局勢變化與季節性因素；而由於供應商新產能擴充較理性，預期明年不會有急遽或劇烈的價格波動問題，將在合理的範圍內出現價格緩跌情況，但會緩跌 1 季或 2 季，目前仍看不出來。

華邦電總經理詹東義指出，包括中國內需市場降溫、庫存調節狀況與全球重要市場的環境變化，都是未來 2、3 季內需觀察的重點。他強調，中國需求雖降溫，但市場並非只有中國；且庫存雖會調節，但也不可能永遠調節，公司長期耕耘品質要求較高的金字塔頂端客戶，客戶為全球性的，下單也相對穩定。

雖然近期全球經濟充滿不確定性，詹東義認為，物聯網、車用、工業等領域不斷有新應用出現，將成為驅動需求的新動能，對未來市場需求並不悲觀，惟未來 2、3 季為觀察產業後市的關鍵時期。

威剛董事長陳立白則看好明年 DRAM 表現，他指出，雖然供給增加，但三大廠產能擴充節制，增加的量有限；需求方面，全球資料中心明年需求預期穩定成長 1 成，中國數家資料中心大廠成長幅度，更可能達 15-20%，包括電視、雲端、車用電子、工控、物聯網與 AIoT 等領域對 DRAM 需求持穩。整體而言，明年 DRAM 價雖無法再創高，但相對穩定，可能持平或緩跌。