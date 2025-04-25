資料中心擴建未踩煞車 輝達、亞馬遜否認減緩傳聞

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-25 01:30

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在美國奧克拉荷馬市由「哈姆能源研究院」(Hamm Institute for American Energy)主辦的會議中，亞馬遜全球資料中心副總裁米勒 (Kevin Miller) 表示：「我們沒有看到明顯的變化。需求仍非常強勁，從短期到長期都只會持續上升。」

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對此，米勒回應稱，有關亞馬遜資料中心布局的外界揣測「過度解讀」，不符合實際發展。

輝達同樣強調 AI 帶動的算力與能源需求未見減弱。該公司企業永續發展資深總監帕克 (Josh Parker) 指出：「我們沒有看到任何放緩跡象。AI 對運算與能源的需求只會持續成長。」

帕克並提及，有投資人因中國 AI 新創深度求索 (DeepSeek) 推出更節能的 AI 模型而擔心資料中心未來能源需求恐下修，導致早前電力股出現拋售潮。他形容這類反應是「膝反射式過度反應」。

Anthropic 共同創辦人克拉克 (Jack Clark) 則表示，為支撐 AI 發展，美國到 2027 年將需要新增 50GW 基載電力，相當於約 50 座核電廠的裝置容量。 他強調：「AI 產業對能源的需求成長是前所未見的。」

隨著生成式 AI 應用普及，包括訓練模型、推論任務與即時運算需求大增，科技與能源產業也逐漸形成共識，認為天然氣發電將是短中期內滿足 AI 電力需求的重要來源。