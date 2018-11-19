〈2019投資展望〉網通廠5G商機浮現 貿易戰衝擊供應鏈與客戶都面臨重組

各國積極推動 5G，網通廠智邦、啟碁、譁裕等普遍看好明年受惠基地台、基礎建設需求成長，可望開始反映在營運表現上，而 5G 應用電源龍頭的台達電也看好明年 5G 相關產品可望開始貢獻營運表現，不過在美中貿易戰的情況下，業者認為，包含品牌廠以及其供應鏈，恐將重新大洗牌。

啟碁董事長謝宏波指出，預估明年 5G 新品可望開始小量出貨，預計 2020 年起開始放量出貨，公司也斥資 20 億元擴增台灣、越南等地的產能，明年起也將投入物聯網、車聯網、無線寬頻及機上盒產品。

智邦總經理總經理李志強日前也在法說會上指出，受惠 5G 即將商轉，基地台後端基礎建設需求大增，這方面也是公司的強項，預計可望大啖商機。

天線廠譁裕董事長林祺生也指出，明年隨 5G 小型基地台開始布建，預計也將帶動天線需求增加，公司目前也在新竹投標土地，為自建廠房做準備，除了會將既有的基地台天線生產線移入外，也規劃設立天線模組產能。

而切入 5G 應用的電源龍頭台達電，董事長海英俊也相當看好接下來 5G 發展，他表示，目前看來中國大陸、日本、歐美各國都在積極佈建，且無論是 IoT 還是自駕車，都建立在 5G 之上，預估明年相關產品就會開始有實質貢獻。

不過，在美中貿易戰情勢尚未轉好，關稅明年起恐將由 10% 上調製 25% 的情況下，啟碁董事長謝宏波認為，供應鏈與客戶都將面臨大洗牌，將產線移出中國轉往別地，勢必得培養新的產品供應鏈，成本結構將會重置，客戶也將重新比較各廠差異，匯市接下來面臨的問題。