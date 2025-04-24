川普開嗆普丁：夠了！轟炸基輔「時機非常糟糕」籲盡速完成和平協議

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-24 22:18

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美國總統川普周四（25 日）罕見公開點名俄羅斯總統普丁，要求對方「停止」對烏克蘭首都基輔的致命空襲。這是自俄羅斯三年前全面入侵烏克蘭以來，川普少見地對普丁發出直接批評。

川普在社群平台 Truth Social 發文寫道：「我對俄羅斯攻擊基輔感到不滿，這是不必要的，而且時機非常糟糕。普丁，夠了！」他並強調：「現在每周有 5,000 名士兵喪命，我們該完成和平協議了。」

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圖：川普 Truth Social

這番言論發表於俄軍於周三晚間對基輔發動猛烈空襲後，造成至少 8 人死亡、70 人受傷，為近年來對烏克蘭大城市最具破壞性的攻擊之一。

川普此前一天才在白宮對記者表示：「俄羅斯準備好了達成和平協議。」他強調美方與俄方已有初步共識，但將和平協議卡關的主因指向烏克蘭總統澤倫斯基，批評對方發表「煽動性言論」。

川普說：「我們必須與澤倫斯基達成協議。我本來以為與他談會比較容易，但目前看來反而更難。」

川普周三也在社群上抨擊澤倫斯基堅持不承認俄羅斯吞併克里米亞的立場，稱此舉「對和平談判造成重大傷害」，並認為克里米亞「多年前就已失去，不應再被討論」。

對於川普的發言，俄羅斯克里姆林宮並未立即回應。不過俄方發言人培斯科夫 (Dmitry Peskov) 周四表示，俄軍持續攻擊的是「軍事與軍事相關目標」。

澤倫斯基周四則緊急縮短訪問南非的行程，返回基輔應對災後救援。他指出：「俄羅斯持續殺害平民，卻未受到足夠的國際壓力與制裁問責。」

澤倫斯基說：「目前破壞情況嚴重，救援行動仍在進行，瓦礫尚在清理中。」