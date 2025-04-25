Fed官員分歧升高：關稅效應若傷就業 或成降息導火線

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-25 03:00

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隨著美國總統川普重啟對多國高額關稅，引發對經濟放緩與通膨上升的雙重隱憂，聯準會 (Fed) 官員近日對貨幣政策的取向釋出不同層次的看法。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，若就業市場出現實質惡化，他將支持提早啟動降息；而克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 則主張，在未獲得更多「確鑿數據」前，政策應保持耐心。

華勒周四接受《彭博》專訪時指出，如果川普恢復高額關稅，企業可能會因成本上升開始裁員，進而推升失業率。他明言：「一旦我看到勞動市場有明顯惡化，我會支持更快、更多的降息。」他強調，關稅帶來的物價上漲多為短期影響，不會因暫時性的通膨而調整政策。

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與此同時，哈瑪克在接受《CNBC》訪問時則表示，現階段最重要的是保持耐心，避免對市場訊號過度反應。她說：「我寧願花時間確認我們走在對的方向，也不要匆忙做出錯誤的決策。」她補充，目前的「硬數據」如失業率與通膨表現仍屬穩健，但企業信心指標等「軟數據」顯示不確定性正在增加。

川普本月初宣布對多國商品施加所謂「對等關稅」，雖然目前給予 90 天談判期，但仍已實施一項全球 10% 關稅，對中國商品更徵收超過 100% 的懲罰性稅率。

華勒認為這些關稅可能在今年 7 月以後對就業市場帶來衝擊，屆時若出現裁員潮或失業率大幅上升，將構成降息理由。他也呼籲不要因「過度解讀關稅」而導致市場過度恐慌。

哈瑪克則強調，儘管市場普遍預期 Fed 最快將在 6 月開始降息，但她本人尚未建立「基準情境」，會視數據變化而定。「如果我們 6 月真的取得清晰證據，我認為 Fed 會有所行動。」

儘管哈瑪克今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 沒有投票權，但其言論仍具參考價值。她也指出，關稅不僅對通膨構成威脅，也可能抑制企業投資與就業決策，聯準會恐將面臨「物價穩定」與「充分就業」雙重職責的衝突。