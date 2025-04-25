〈財報〉Mobileye調升Q2財測 關稅風暴中展現韌性
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-25 02:00
以色列自駕技術大廠 Mobileye Global 周四 (24 日) 美股盤前公布財報，並意外預測第二季營收將較去年同期成長 7%，遠優於市場預期的年減 2%。該公司也強調，儘管美國重啟高額關稅政策，但 Mobileye 預計不會直接受到重大衝擊，激勵盤中股價一度上漲逾 8%。
截稿前，Mobileye(MBLY-US) 盤中股價上漲 6.74%，每股暫報 14.09 美元。
Mobileye 財務長 Moran Shemesh 在法說會上指出，由於公司供應鏈結構相對簡單，主要由客戶進口駕駛輔助晶片，因此 Mobileye 本身不會直接承擔進口關稅成本。
他補充道：「雖然沒有直接影響，但如果關稅最終拖累全球汽車生產量或導致消費者支出轉向，Mobileye 仍可能面臨間接衝擊。」
這番談話安撫了部分因中美貿易緊張而擔心技術銷售受阻的投資人。市場分析指出，Mobileye 對潛在風險的審慎規劃展現出強韌性，也讓投資人對其全年營運展望更具信心。
根據 Mobileye 公布的財報，2025 會計年度第一季營收達 4.38 億美元，略高於市場預期的 4.352 億美元；每股虧損為 0.13 美元，較去年同期的 0.27 美元顯著收斂。
公司指出，疫情期間車廠曾大量囤積自駕晶片庫存，近期隨著庫存去化與需求回升，Mobileye 系統的訂單需求逐步改善。
Mobileye 也重申全年營收預期不變。該預測不僅在總體經濟不確定性升高的背景下穩住投資人信心，也被業界解讀為「穩中求勝」的關鍵訊號。
市場研究機構 Emarketer 資深簡報總監 Jeremy Goldman 指出：「能在整體經濟前景惡化下重申財測，傳遞出清楚訊息：『我們已做好最壞打算，但不會恐慌』。」
他認為，Mobileye 在面對關稅問題時，因處於供應鏈的較上游階段，具備一定程度的緩衝能力，相對不容易首當其衝。
Mobileye 目前隸屬於英特爾 (INTC-US) 旗下，專注於開發先進駕駛輔助系統 (ADAS) 與自動駕駛平台，為多家全球車廠供應關鍵技術。儘管全球車市仍面臨利率偏高、消費疲弱與關稅不確定性等挑戰，Mobileye 的穩健策略被視為少數正面訊號之一。
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