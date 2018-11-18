油價另一個利空：電動車來勢洶洶 比想象中更猛

全球能源行業正在進行重大轉型，汽車行業也在逐漸減少對傳統化石能源的依賴，加劇市場對原油價格及產業前景的擔憂。

11 月 13 日周二，國際能源署（IEA）在《世界能源展望 2018》中預測，自現在開始到 2040 年，若全球大力推動電力行動、電熱供暖和電網接入，全球電力需求將上升 90%。

在此情境下，近一半的汽車屆時將都是電動車，電力迅速進入住宅和工業領域，電力在最終消費中所占比例也將上升至三分之一。

電力崛起後，化石燃料何去何從？

報告指出，到了 2020 年代中期，汽車的石油使用量將會達到頂峰，但石化產品、卡車、飛機和輪船的總體石油需求仍在上升。到 2040 年，全球將有 3 億輛電動車上路，令市場對原油的需求減少 330 萬桶 / 日。

彭博社進一步指出，值得注意的是，感受到新能源衝擊原油需求的一大領域是公交車行業，而從地域上來看，德國、義大利的運輸用石油需求也已經出現了下滑。

此外，儘管目前的石油需求僅有一小部分轉化為電動車，這一比例未來必將上升。

彭博 NEF 預計，未來上路的電動車數量還將是 IEA 上述預期的兩倍，這些新能源汽車所取代的石油需求則將超過 IEA 預計數量的兩倍。

近來，由於擔憂市場供過於求，國際油價一度十二連跌，OPEC + 放風稱計劃減產後才逐漸企穩。如今，一波未平一波又起，電動車或將再度成為油價殺手。

今年以來，全球車市進入「寒冬」，但新能源汽車一枝獨秀欣欣向榮。

美國 EV Sales 網站日前發布的數據顯示，今年前 8 個月，全球電動汽車累計銷量已突破 100 萬輛，年增率大增 69%。一些分析機構預測，今年全球電動汽車銷量有望突破 200 萬輛大關。

就美國來看，雖然電動車市場占有率不到 1%，但這一比例近年來一直在快速增長。

根據 SAFE 對混合電動汽車（Hybridcars）、Inside EVs 汽車網和汽車行業新聞發布的數據分析，自 2011 年 1 月以來，美國市場已累計售出超過 99 萬輛電動汽車，而僅在 2018 年第第三季就銷售了 11 萬輛電動汽車，與 2017 年同期相比顯著增長了 108％。

此外，對於電動車市場而言，全球最大汽車市場——中國在年內陸續出台的新能源政策也是一大利多。

彭博社引述 Macquarie Capital 分析師 Janet Lewis 表示，若全球買家都瞄準中國製造的電動汽車，這就意味著汽車不需要更多石油了。

『新聞來源／華爾街見聞』