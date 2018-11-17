貿易形勢緊張之際 9月中日兩國美債持倉雙雙再創新低

在貿易關稅規模擴大的今年 9 月，中日這兩大美國海外「債主」雙雙再度減持美國公債。

美東時間 11 月 16 日周五，美國財政部公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，今年 9 月中國（內地）所持美國公債規模環比減少 137 億美元，降至 1.1514 兆美元，總規模仍位居第一，但已連續第四個月減持，繼 8 月之後再創去年 6 月以來新低。

而且華爾街見聞注意到，9 月中國拋售美債的力度為今年 1 月以來最大，減持規模僅次於 1 月的 167 億美元，9 月為今年第二個月度減持規模超過 100 億美元的月份。

TIC 報告還顯示，9 月日本持有美債規模仍僅次於中國，持倉環比減少 19 億美元，降至 1.028 兆美元，刷新了 8 月所創的近七年來新低，為連續第二個月減持。9 月減持規模低於 8 月，8 月減持 56 億美元，抵消了 7 月增持規模，6 月持倉持倉創六年新低，環比減持 184 億美元。

另外華爾街見聞發現，主要持美債國家地區中，沙烏地阿拉伯繼 8 月之後持倉再創歷史新高，巴西雖然 9 月持倉環比下降，跌落 8 月所創歷史最高點，但總規模仍位居第三位，僅次於中國和日本。

此前被海外視為中國持美債離岸仲介的比利時 9 月持倉增加 104 億美元，止住了兩月連跌，總規模仍居第 12 位。

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『新聞來源／華爾街見聞』