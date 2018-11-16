jpp-KY聚焦三大領域 明年新廠完工航太佔比將突破30%

jpp-KY 經寶精密 (5284) 下午應證交所之邀舉行業績發表會，董事長鍾國松指出，今年併購法國兩家公司後將有助於公司打開歐洲市場並爭取更多訂單，預計最快 12 月就可貢獻業績。經寶目前聚焦在三大領域發展，明年第三季新廠完成量產後，經寶航太正式走入駕駛艙外的航電機構件、結構件市場，全年航太佔比將可突破 30%。經寶目前實收資本額約 3.95 億元，累計前三季營收 9.09 億元，毛利率 34.21%，營益率 15.85%，稅前盈餘 1.45 億元，稅後淨利 1.26 億元，年減 23.72%，每股盈餘 3.21 元。公司指出，毛利較去年略低，主要是產品組合略為改變以及高毛利的通訊類客戶拉貨稍有遞延，前三季毛利仍維持在 34% 以上。



經寶聚焦在三大領域的發展，分別是航太新廠、機電整合與泰國 4.0 新商機；航太方面，經寶為東南亞最大的客製化精密金屬加工廠，擁有 AS9100、Nadcap 等多項航太國際認證，現為 Airbus(空中巴士) 及 Boeing(波音) 駕駛艙航電系統機構件的供應商。



經寶投資逾 2 億元建廠的航太新廠已於 2017 年第四季動工，預計明年第二季建置完成試車，第三季申請新的 Nadcap 陽極處理及 Nadcap 熱處理等特殊製程認證，屆時從駕駛艙的航電機構件走向駕駛艙外的航電機構件、結構件的市場，原本 4 個機型後今年新增 4 個機種。



公司指出，今年受到數位加值機客戶因菲律賓稅率關係導致行銷策略改變，致使業績下滑，不過預計明年 1-2 月回歸，加上將推出兩個新機種，加值機業績可望回溫。



經寶預期，第四季營運有機會比去年同期好，已見 10 月單月毛利率回升，估今年業績會較去年略減，但明年業績會比去今年好。



至於日前宣布收購法國 Agiliteam 集團的兩家精密零組件 ADB 及 LUTEC 公司，ADB 及 LUTEC 為法國精密金屬車銑加工件的專業製造商，客戶產品遍及航太、衛星、雷達、醫療、工業設備等。經寶指出，併購兩家公司主要著眼於兩家客戶沒有重疊，等於取得新客戶及新市場，加上公司製程能力可望更進一步提升，雙方預計 11 月 30 日完成交割，12 月開始貢獻業績。



鍾國松說，併購兩家公司有助於公司打開歐洲市場，爭取更多訂單，歐洲產能移到泰國，空出廠房再去接更多訂單。



針對中美貿易戰部分，經寶可望獲得轉單，據了解，通訊產品目前已送樣中，預計明年初可望取得認證，獲得轉單效益。



展望 2019 年，鍾國松指出，主要有三大目標，一是航太新廠的認證以及與法國投資公司的合作，二是中美貿易戰的轉單效應，三是工廠持續製程的精進，除了開發自有自動化的軟硬體設備，機電組裝的新業務也開始有進展，近期公司已成功打入捷運站裡的購票系統，可望推升公司業績成長。