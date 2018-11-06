jpp-KY10月營收連4個月回溫 中美貿易戰獲轉單

jpp-KY 經寶精密 (5284) 公布 10 月營收為 1.23 億元，月增 3.75%，年增 7.17%；累計前 10 月營收為 10.35 億元，年減 2.98%。公司指出，雖然上半年因為智慧加值機客戶消化庫存，反應營收衰退幅度較大，但隨著新專案陸續有斬獲，加上下半年遊戲機客戶的訂單，使得營收自 7 月開始逐漸回溫。經寶日前董事會通過擬收購法國 Agiliteam 集團的兩家精密零組件 ADB 及 LUTEC 公司，ADB 及 LUTEC 為法國精密金屬車銑加工件的專業製造商，客戶產品遍及航太、衛星、雷達、醫療、工業設備等，將為經寶帶來嶄新的機會，除了技術合作之外，也為經寶開拓新的業務機會。



針對中美貿易戰，經寶指出，受到中美貿易戰衝擊、中國製造業環境漸趨嚴峻，在勞動力成本上漲、環保意識抬頭、租稅壁壘等壓力下，訂單紛紛轉往東協國家，位處於東協國家核心的泰國即是這波貿易戰下最大的受益者，加上泰國政府大力推行泰國 4.0 國家基礎建設，也為經寶帶來更多成長的契機。



經寶精密預計 11 月 16 日應證交所之邀舉辦業績發表會，除說明第三季季報外，也將針對法國的投資案、航太、通訊、電子等新產品的開發、泰國的轉單效應等做說明。