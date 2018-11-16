宇峻第四季營收可望優於第三季 明年上半年推6款新作

宇峻奧汀 (3546) 下午應櫃買之邀舉行業績說明會，協理葉文燦指出，《星之軌跡》繁中版已於 11 月 13 日於台港澳新馬泰等雙平台上市，為第四季營運加溫，預計 2019 年上半年於日本推出。此外，《寶島娛樂城》、《伊蘇》、《馭天下》、《星之軌跡》、《七大罪》及華人遊戲經典單機版《三國群英傳 8》都將於明年上半年陸續上市。宇峻到今年 10 月止，累計自行研發 18 款產品營運中，代理 5 款遊戲在台港澳、東南亞及日本營運。



宇峻前三季營收 8.75 億元，毛利率 86.96%，營益率 21.41%，稅前盈餘 2.09 億元，稅後淨利 1.67 億元，年增率 70.36%，每股盈餘為 4.06 元。其中第三季營收為 2.58 億元，稅後盈餘 2913 萬元，EPS 為 0.71 元，略低於去年同期的 0.73 元。



宇峻第四季有資訊月推福袋，單季營收可望優於第三季，不過因單季行銷費用較多，獲利力拚第三季，法人估，宇峻今年全年每股盈餘約達 4.8 元，甚至上看 5 元，明年業績可望比金年好。



在產品方面，宇峻研發、Falcom 授權的遊戲《星之軌跡》繁中版已於 11 月 13 日於台港澳新馬泰等雙平台上市，為第四季營運加溫，日本版預計 2019 年第一季於日本推出。



宇峻預計明年將推出 6 款作品，包括《寶島娛樂城》將於 12 月到農曆年期間進入行銷期，預計明年第一季台港澳及東南亞上市。此外，代理新品手遊《馭天下》及《伊蘇》都將於 12 月測試，預計明年上半年營運。《軌跡》系列為 Falcom 的重要作品，當初開發前身為《英雄傳說》，《軌跡》系列邁入 15 週年，《星之軌跡》明年首季於日本推出，至於中國大陸市場則等待版號過關。



至於知名模型 / 動畫 IP 手遊《七大罪》計劃於明年第二季在日本地區及台港澳上市。華人遊戲經典《三國群英傳 8》則於明年第三季上市。