陶冬：中期選舉平分秋色--石油價格再見熊市

上週兩大市場事件，風險市場的反應截然不同。第一件是美國舉行中期選舉，民主共和分掌參眾兩院，白宮失卻立法主導權，市場反應平靜，美股美債反彈，帶動全球股市造好，增風險權重的趨勢得以繼續。第二件是美國在對伊朗石油製裁開始前，向中國、印度、日本等買家發出禁運豁免，原油價格應聲暴跌，佈倫特油價統計意義上進入熊市，大宗商品價格也跟隨走軟，甚至連累黃金險守1200大關。市場判斷美國選舉結果符合預期，所以反應相對平和，而後者多少出乎意外，令之前投入的新產能帶來石油過剩，觸發油價調整，走出一輪逼多的行情。美國聯儲十一月例會如預期沒有加息，它甚至沒有提及股市在上月的深度調整，逼迫市場調整自身對未來貨幣政策的預期，十年期國債利率回擋，美元指數駐紮在高位。英國交通部長Jo Johnson辭職，親歐派也對特蕾莎-梅的脫歐方案表示強烈不滿，梅政府風雨飄渺，英鎊對美元跌回1.3關口。

美國中期選舉塵埃落定，共和黨保住參議院多數黨優勢，民主黨拿下眾議院多數席位，雙方分别宣告自己的勝利。這次選舉出現了許多第一次，不過最重要的趨勢是共和黨溫和派議員大量出局，他們試圖與白宮割席求選票的策略併不成功，黨内牽製特朗普的勢力轉弱，這使得特朗普的極端作風更容易為其黨友所接受。當然民主黨控製了國會眾院，未來特朗普的施政會受到民主黨的牽製。從經濟上看，特朗普減稅案已經通過併實施了，未來新的大規模赤字財政已經不太可能了，這是股市最希望看到的，債市也松了一口氣。至於中美關係，筆者認為雙方都有意願坐下來談，但是談出重大成果就比較困難。中美之爭在筆者看來，未必是貿易之爭，而是5G時代的競爭力之爭，乃至全球影響力之爭，這些未必會因為中期選舉結束而結束。美國兩黨乃至知識分子圈子里的對華態度似乎很一緻，在可預見的將來看不出有實質性改變的迹象。

石油價格持續七週下跌，上週更加速下滑併進入熊市。市場當初擔心石油供應因為美國對伊朗製裁和委内瑞拉產能中斷，佈倫特原油價格一度升至每桶86美元。之後美國對沙特為首的OPEC成員國施壓，OPEC同意提高產量，美國與俄羅斯石油產量也明顯上升，舒緩了市場對石油供不應求的擔心。上週美國宣佈允許中國、印度、日本繼續進口伊朗石油，伊朗石油出口的75%額度在豁免清單上，讓分析員突然覺得石油有供過於求之虞，沽空單湧出，多頭踐踏敗退，導緻了油價的急跌。瑞信分析員在年初時預測油價可以升上80美元，同時指出這將觸發新增產能，的確如此。筆者認為目前的石油行情中有明顯的逼多成分，之後今年會維持在70-75之間。

本週焦點：英國與歐盟的脫歐協議。據歐盟談判者言，雙方談判已經接近尾聲，爭取本週提交初稿供政治拍板，不過梅内閣不穩可能會拖延程序。美國十月核心CPI預計同比2.2%，與上月持平，再次突破2%的政策目標。日本第三季度GDP預測為-0.8%（環比折年率）。