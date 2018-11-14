提振iPhone印度市場銷售 蘋果挖角Nokia營運長

據外電報導，由於 iPhone 手機的銷售在印度市場首度下降，蘋果 (AAPL-US) 將任命前 Nokia 營運長 Ashish Chowdhary 擔任印度地區營運主管，將於明年 1 月開始上任。

蘋果表示，即將上任的 Chowdhary 將負責在快速成長的印度市場中刺激區域銷售，以尋求長期成長的利基點。目前，該地區的手機用戶數接近 4.5 億人，iPhone 印度地區使用人數卻在 2018 年降至 900 萬人，遠低於使用 Android 系統手機的 4.36 億人。

作為印度德里人，蘋果公司的新印度領導者 Chowdhary 在該地區擁有豐富的經驗。Chowdhary 於 1994 年曾被任命為 Hughes Communications India 的營運和銷售主管，之後在 2000 年擔任該企業業務副總裁。 2003 年，他被任命為 Nokia 在印度地區負責人長達四年。

對於蘋果來說，公司正積極擴大蓬勃發展的印度市場中的影響力，人員的任命也因此變化。雖然蘋果作為 iPhone 製造商在其他發展中國家，例如中國，取得了成功，但是印度地區的銷售似乎難有突破性的進展。面對來自中國的手機品牌以低價策略侵蝕印度市場，以及韓國三星的競爭，蘋果在印度的市占率已被擠下前五名的位子。

多年來，蘋果一直致力於打入主流印度市場，但當地人似乎不願意為 iPhone 這類的高價位手機品牌買單。為了改善這樣的情況並壓低售價以增加市占率，蘋果在 2017 年中推出了 iPhone SE 並進行大量生產，同時與當地機構進行合作，提供良好分期付款方案，期望提振 iPhone 在印度地區的銷售業績。