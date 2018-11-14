全球經濟風向球「開拓重工」財測 低於華爾街預期

全球機械生產龍頭開拓重工 Caterpillar (CAT-US) 在週二 (13 日) 公布低於市場預期的財測，因該公司對中國及其他新興市場的擔憂日益加劇，開拓重工週二 (13 日) 股價收盤小幅反彈 0.82% 來到 125.96 美元。

Caterpillar 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

該公司報告稱，3 個月份的北美工具機銷量僅增長 21%，低於 9 月份成長的 28%，也是至 5 月份的 20% 以來的最低值；更令人擔憂的是，亞洲及太平洋地區核心機械銷售額增長率，從年初的 51% 急劇下降至 20%，更是創下自 2016 年 12 月以來的最低水平。

新興市場的零售銷售增長也有所放緩，如歐洲、中東、及非洲 EMEA 的 9%、和拉丁美洲的 23%，顯示重工業機械使用的高峰期似乎已過。

機械銷量 / 圖：開拓重工

從全局來看，全球開拓重工的全球工具機銷量增長僅剩今年初的一半，今年 2 月份開拓重工工具機銷量達 36%，但 10 月份卻暴跌至 18%，似乎全球經濟的復甦週期，即將宣告完結。

數據顯示，如果開拓重工繼續以目前的速度下調，那麼全球工具機銷量出現負增長，大約僅剩一年的時間。然而，在上次開拓重工銷量達負增長時的 2013 年，就是因為中國經濟大幅放緩、美國頁岩油產業受到經濟影響，當時深陷長達 51 個月的負成長。