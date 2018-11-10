媒體：川普稱希望今年內撤換商務部長羅斯

川普內閣可能又迎來一輪大洗牌。繼司法部長塞申斯之後，下一個離開的可能是商務部長羅斯（Wilbur Ross）。

CNBC 援引三名消息人士稱，川普向他人透露，他希望在 2018 年年底之前撤掉羅斯，目前他青睞的替代人選是政府機構美國小企業管理局的局長 Linda McMahon、以及川普任命的海外私人投資公司（OPIC）的 CEO Ray Washburne。McMahon 曾對一些川普的親密顧問說，如果她提出要當商務部長，可能就會得到這個職位。

不過，這些消息人士提到，川普還未作出最後決定，可能在最後一刻改主意。現在也不明確他會不會撤掉羅斯。畢竟川普經常表達對內閣成員的不滿，但那不代表要換人。一位接近羅斯的高官則是否認羅斯可能很快離職，稱沒有任何跡象暗示羅斯很快會走，他在總統的貿易日程上取得了巨大的勝利。

這不是媒體第一次傳出川普可能撤換羅斯的消息。早在今年 1 月，華爾街見聞文章就提到，Axios 援引多個消息人士的觀點稱，羅斯已經失去了川普的信任，而裂痕在半年前就出現了。在川普擔任總統 6 個月時的一系列會議上，他已經表達了對羅斯的不滿。他曾在一次會議上對羅斯說：「這些貿易協議糟透了…… 你對貿易的理解糟透了，你的這些協議約毫無用處。」

華爾街見聞注意到，雖然此後川普政府在貿易談判上已經取得了一些進展，比如美加墨三方重修北美貿易協定 NAFTA，但在和另一個主要貿易夥伴歐盟的談判上仍進展緩慢。今年 7 月，川普和容克之間達成貿易談判的前期協議後，歐美之間的矛盾依然十分巨大。

一個月前、10 月 9 日，羅斯與歐盟委員會貿易專員 Cecilia Malmstrom 進行貿易談判，但從會後的記者會情況來看，跨大西洋貿易摩擦有進一步升溫的風險。羅斯 10 月 10 日接受媒體採訪時表示，與歐盟的談判不需要拖成五年那麼久，川普希望「快速談判」並達成實質性的成果，但歐盟貿易談判的進展難以「令人滿意」。

「我們真的需要實現切實進展，總統的耐心不是無限的，美國認為目前進展不夠。美國感興趣與歐盟全面探索存在保護主義的領域，在不談產品標準時去討論關稅是不合理的，農業也必須涵蓋在最終的貿易協議內。」

華爾街見聞會員專享文章此後《貿易戰逐個擊破？川普在關鍵的歐洲戰場被「絆住」了》指出，羅斯曾信誓旦旦表示，美加墨貿易協定（USMCA）將成為日後美國其他雙邊、多邊貿易談判的模板。但在北美占盡便宜的川普這次可能要在歐盟身上「吃癟」。

美國智庫彼得森經濟研究所（PIIE）高級研究員 Gary Hufbauer 表示，「這是他們（白宮）的貿易外交手段，我們見識過這個套路，問題在於這否能成功『套路』歐盟。對此我持懷疑態度。」他預計，當川普政府尋求將與韓國、加拿大和墨西哥達成的貿易協定模板套用到其他貿易談判中，歐美關係將出現惡化。

值得一提的是，本周美國對伊朗石油制裁正式生效，在美國政府公布的制裁豁免八個地區中，有兩個歐盟成員國希臘和義大利，卻沒有整個歐盟。

另一華爾街見聞《歐洲被排除在伊朗制裁豁免名單之外 這背後對原油市場意味著什麼？》指出，伊朗是歐盟第六大能源進口國，歐盟是伊朗最大的貿易夥伴，對歐洲出口占據伊朗總出口額的三分之一。在歐盟和伊朗之間的互動越來越密切之際，歐美貿易談判毫無進展，此次美國特地將歐盟排在豁免名單之外，可謂一石二鳥，既壓制伊朗，同時也逼迫歐盟重新回到談判桌前。

『新聞來源／華爾街見聞』