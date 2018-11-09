雲端運算將成阿里主要業務 攜程股價大跌19%

• 阿里巴巴 CEO 張勇：未來雲端運算將成為主要業務

阿里巴巴 / 周四收盤 - 2.30%/ 報收 148.99 / 距年內高點 - 32%/ 距前低 + 11%

台北時間 9 日晨間消息，阿里巴巴 CEO 張勇接受 CNBC 獨家採訪時稱，雲端運算將成為該公司未來的「主要業務」。此次採訪將於周五播出，這是今年較早時阿里巴巴宣布明年將由張勇接替馬雲的董事局主席職位後，他首次接受電視採訪。

張勇表示：「我們堅信未來每一項業務都將以雲為動力。我們很高興在一個新的數字時代建立這一雲基礎設施，並支持所有的業務。」

目前阿里股價返回下降通道內，但上方 160 美元附近存在壓力。

• 攜程股價大跌 19%

攜程 / 周四收盤 - 19%/ 報收 27.89 / 距年內高點 - 46%

華爾街見聞提到，周三盤後公布財報顯示，攜程第三季機票業務逐漸從機票 X 產品整頓中恢復，費用持續呈現規模遞減效應。後德銀將攜程目標價幾乎腰斬，至華爾街最低水平。

此役過後，攜程股價不但抹去了近一周的漲幅，還創出了近年新低。

市場復盤

道瓊斯 / 周四收盤 + 0.04%/ 報收 26191.22 / 距年內高點 - 3%/ 距月內低點 9%

標普 500 / 周四收盤 - 0.25%/ 報收 2806.83 / 距年內高點 - 5%/ 距月內低點 8%

那斯達克 / 周四收盤 - 0.53%/ 報收 7530.89 / 距年內高點 - 7%/ 距月內低點 9%

中概股 ETF / 周四收盤：-4.73%/ 報收 34.23 / 距年內高點：-33%/ 距月內低點 8%

聯準會貨幣政策會議是市場的關注焦點。聯準會決定維持 2% 至 2.25% 的基準目標利率範圍不變，符合市場預期。聯儲暗示將維持升息路徑，在未來幾個月內逐步升息。

• 特斯拉將任命 Robyn Denholm 接替馬斯克擔任董事長

特斯拉 / 周四收盤 + 0.93%/ 報收 351.4 / 距年內高點 - 9%/ 距前低 + 42%

財華社提到，特斯拉任命 Robyn Denholm 為新董事長，接替首席執行長馬斯克執掌董事會。這位空降兵將面臨一個艱巨任務，就是監督馬斯克這位特立獨行的億萬富豪。

在澳洲電信擔任首席財務長的 Denholm 於 2014 年加入特斯拉董事會，和多數董事相比，她和馬斯克的聯繫比較少。澳洲電信稱，Denholm 將在未來幾個月內離開現任職務。

特斯拉目前股價上方面臨較大的壓力。

• 大摩：將蘋果目標股價上調至 253 美元

蘋果 / 周四收盤 - 1.02%/ 報收 66.12 / 距年內高點 - 17%/ 距前低 + 23%

新浪提到， 北京時間 11 月 8 日，摩根士丹利分析師 Katy Huberty 將蘋果的目標股價從 226 美元上調至 253 美元。她認為，市場低估了蘋果服務業務的增長以及對公司價值的影響，而這將會是蘋果未來 5 年的主要增長動力。

Huberty 在最新研報中對投資者表示，她相信蘋果服務業務可以在未來 5 年內保持超過 20% 的增長率。

蘋果股價跌破上升通道之後，處於自然回抽狀態，後期大機率將高位震盪盤整。

交易機會

• OTR Global 下調騰訊評級

騰訊 / 周四收盤 + 0.07%/ 報收 293.6 / 距年內高點 - 38%/ 距前低 + 17%

同花順財經訊，在第第三季廣告支出放緩之際，OTR Global 下調對騰訊的評級。

OTR Global 提到騰訊控股第第三季廣告開支增速年增率放緩，因廣告主轉向基於績效的數字平台。預計第第三季花在騰訊的廣告支出年增率增長 12%-15%，而第第二季增長 20%-23%。

目前騰訊控股第一波反彈基本到位，連續 4 個交易日處於盤整狀態，上方 310 元附近存在較大壓力。

• 瑞聲科技凈利大跌三成

瑞聲科技 / 周四收盤 - 7%/ 報收 55.8 / 距年內高點 - 65%

華爾街見聞提到，瑞聲科技 2018 年 Q3 凈利潤年增率下跌 28.7%，比市場預期低了超過 20%。智慧型手機出貨量增長停滯，競爭對手的步步緊逼，均使公司壓力重重。

• 碧桂園香港首項目即將入市

碧桂園 / 周四收盤 + 0.33%/ 報收 9.06 / 距年內高點 - 51%/ 距前低 + 18%

觀點地產網指出，11 月 8 日，由碧桂園集團、宏安地產及中國建築國際集團合作打造的香港馬鞍山臨海豪宅項目 Altissimo 泓碧，即將於短期內推出市場。

碧桂園地產（香港）營銷總監周俊豪表示，雖然目前香港樓市出現調整，但碧桂園集團仍然看好後市。碧桂園亦一直積極物色香港的發展機會。

• 融創中國再質押 1.3 億股金科股份

融創中國 / 周四收盤 - 1.54%/ 報收 22.40 / 距年內高點 - 43%/ 距前低 + 17%

觀點地產網提到，根據 11 月 8 日金科地產集團股份有限公司發布公告，天津聚金物業管理有限公司將其持有公司的 1.3 億股份質押給山東省國際信託股份有限公司。

融創中國控股控制的三家公司合計持有金科股份 15.02 億股，占金科股份總股本的 28.13%，目前累計質押 9.56 億股，占所持金科股份股的 63.63%，占金科股份總股本的 17.90%。

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