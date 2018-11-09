「外部震盪」難扛 IMF緊隨歐盟下調歐洲經濟預期

繼歐盟自己的立法機構之後，IMF 也下調了歐洲的經濟預期，認為「外部震盪」下經濟前景面臨風險。

美東時間 8 日周四，IMF 公布對歐洲地區經濟展望報告，預計今年歐洲 GDP 增速將由去年達到十年最高水平的 2.8% 降至 2.3%，明年進一步降至 1.9%，今明兩年的預期增速均較 5 月公布的上次預期下調 0.3 個百分點。

IMF 這篇報告將「內部擴張進入外部震盪」寫入標題，認為今年上半年歐洲經濟活動繼續擴張主要源於歐洲發達經濟體拉動，內需仍然是增長引擎。

「然而，外部環境已經變得不那麼有支持力，由於全球需求放緩、貿易形勢緊張、能源價格上漲，2019 年（歐洲經濟）料將進一步走軟。脆弱的新興市場經濟體金融環境更為吃緊，正在成熟的商業周期也在對活動施壓。」

IMF 預計，未來歐洲經濟將放慢增長，雖然高於趨勢水平，但下行風險增加。

短期內，貿易緊張升級和全球金融環境急劇收緊可能挫傷投資，對經濟增長施加下行壓力。

中期來看，風險來自財政調整和結構性改革推遲、人口方面的挑戰、不平等加劇、主流政策得到的信任減少。同時，英國與歐盟「無協議」硬脫歐會導致，英國與其他歐盟國家形成貿易和非貿易方面的高壁壘，給經濟增長帶來負面後果。

IMF 認為，歐洲決策者應該抓住經濟增長仍然高於趨勢水平的機會，推行結構性改革，重新創造財政政策的空間。極為脆弱的國家應該尋求削減公債，重建財政緩衝，保證政策有應對未來衝擊的餘地。財政空間充裕且外部地位更強的國家應該增加公共投資，提升經濟潛力，改進外部失衡。

在 IMF 發布歐洲前景展望同日，本周四稍早，歐盟委員會也在公布的 2018 秋季預期報告中預計，所在地區的經濟增長會放緩，而且今年的預期增速還低於 IMF 的預期水平。

歐盟委員會報告預計，今年歐元區 GDP 增速 2.1%，明後兩年分別增長 1.9% 和 1.7%。報告指出：

「預期的不確定性高，存在多個內部關聯的下行風險。這些風險中，任何一個成為現實都可能放大其他風險及其影響。」

對於外部，歐盟委員會擔心，美國經濟可能過熱及聯準會由此可能的一系列升息，還有全球兩大經濟體的貿易關係更為緊張。對內，除了英國脫歐，歐盟委員會還懷疑某些國家的財務狀況可能打擊銀行業和經濟活動。