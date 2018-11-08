期中選舉落幕美股大漲 歐股觸及近一個月高點

美國期中選舉結束，投資人看好「分裂國會」態勢有利股市，週三美股大漲，今 (8) 日歐股隨之走揚，泛歐 Stoxx 600 指數一度觸及近 1 個月高點。

台北時間週四下午 5 點 49 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.49%，德國 DAX 指數上漲 0.23%，法國 CAC 40 指數上漲 0.21%，英國 FTSE 指數上漲 0.30%。

法國興業銀行 (Societe Generale)、德國商業銀行 (Commerzbank) 財報表現優於預期，緩解了市場對企業獲利趨緩的擔憂，帶動銀行類股走高。

根據路透社報導，週四泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.6%，觸及 10 月 10 日以來高點。

週四亞股漲跌互見，上證綜指收跌 0.22%，深證成指收跌 0.70 %；南韓 Kospi 指數上漲 0.67%，日經 225 指數上漲 1.82%；台股收漲 36.96 點，至 9945.31 點。

美國期中選舉塵埃落定，一如市場預期，民主黨奪回眾議院，共和黨保住參議院，呈現「分裂國會」態勢，並未出現徹底顛覆當前政治版圖的「藍色浪潮」。

兩大黨分別控制參眾兩院，將使美國總統川普難以推動新一波稅改，降低了市場對經濟成長、財政刺激政策的預期。

民主黨重掌眾議院後，極可能對川普的納稅情形、2016 年總統大選的「通俄門」問題進行調查，甚至發動彈劾。

週三美股收高，道瓊工業指數收漲 545.29 點 (2.13%)，至 26180.3 點；標普 500 指數收漲 58.44 點 (2.12%)，至 2813.89 點；那斯達克指數收漲 194.79 點 (2.64%)，至 7570.75 點。

美東時間週四 (台北時間週五凌晨)，聯準會 (Fed) 將公布貨幣政策會議結果，外界預期，Fed 將按兵不動，但可觀察會後聲明內容，判斷未來利率走向。