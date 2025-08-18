鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-18 11:20

‌



根據最新官方行程表，美國總統川普將於美東時間周一 (18 日) 下午 1 點 15 分在會見烏克蘭總統澤倫斯基，並在下午 3 點參加與歐洲領袖會談，具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」今 (18) 日指出，這完全是一場鴻門宴。

川普美東時間周一下午會見烏克蘭歐洲領袖 牛彈琴：這是一次前所未有的鴻門宴（圖：Shutterstock）

8 月 18 日，烏克蘭總統澤倫斯基將再次踏入白宮，這一幕似曾相識卻又大不相同。 6 個月前，他在白宮遭受川普和萬斯的羞辱，最後餓肚子離開，而這一次，陪同他前來的是組團而至的歐洲領導人，至少有六位。

‌



如此龐大的陣容背後有著多重原因。一方面，是為了防止澤倫斯基再受辱，避免他接受難以接受的苛刻條件；另一方面，歐洲希望在這張關係自身重大利益的牌桌上擁有話語權，畢竟這是歐洲無法置身事外的重要事務，所以歐洲人此次是不請自來，名義上雖是「在澤倫斯基的邀請下」，但實際上是弱小者尋求庇護本能下的聯盟，不過其極易性的脆弱性。

此次人員組成也頗有講究。法、德、義作為歐盟三巨頭，英國雖脫歐但也是歐洲大國，再加上芬蘭總統，因其與川普關係親密，而范德賴恩代表歐盟，這樣的組合看似合理，但波蘭總理圖斯克卻未在列，儘管波蘭在東歐諸國中對烏克蘭支持力度最大且影響力頗大，可川普不喜歡圖斯克，更青睞波蘭總統納夫羅茨基，甚至要求換人，波蘭只能無奈接受，這顯示出強權之下盟友尊嚴與內部團結被輕易犧牲。

這次白宮會晤堪稱鴻門宴，核心問題眾多。先停火還是先和平協議、土地如何交換、怎樣對烏保障都是關鍵。

歐洲和烏克蘭堅持先停火再談和平協議，可川普態度轉變，傾向同意普丁意見，這令歐洲和烏克蘭大為震驚，烏克蘭可能要拱手讓出更多土地，而領土在強權下成了冰冷的砝碼。

在安全保證方面，烏克蘭雖難加入北約，但川普暗示會效仿北約第五條提供保障，但這保障在實力差距面前顯得虛幻。