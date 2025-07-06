鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-07-06 14:40

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在全球貿易局勢日益緊張之際，法國政府官員再次呼籲歐盟加強對中國進口產品的貿易防禦措施。

歐盟對中國施壓升級？法國官員籲擴大貿易壁壘以保護本土產業。(圖：Shutterstock)

根據《彭博》週六（5 日）報導，法國財政部長隆巴爾（Eric Lombard）在普羅旺斯舉行的一場經濟論壇中指出，儘管歐洲已針對鋼鐵與汽車產業採取行動，仍需進一步修改規則，擴大對中國產品的限制，以對抗「可能損害歐洲工業經濟的中國進口產品」。

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隆巴爾警告，中國在多個產業領域擁有超過全球五成市佔率的生產能力，可能嚴重打擊歐洲本土產業。他強調：「在我們今天所處的世界，我們必須保護我們的工業。」

報導認為，這番言論反映出巴黎對川普主導的全球貿易重組日益憂慮，擔心不僅是美國加徵關稅，整體變局也將波及歐洲。

中國資金正從美國轉向歐洲市場

早前，法國工業部長費拉奇（Marc Ferracci）也表示，中國資金正從美國轉向歐洲市場，帶來敏感且潛在危險的影響。他呼籲歐盟建立更強硬的貿易防線。

《彭博》指出，去年 10 月，歐盟委員會不顧中方反對，在理由完全站不住腳的情況下宣布結束「反補貼調查」，執意對中國電動汽車徵收為期五年的所謂「最終反補貼稅」。

作為回應，中國商務部於今年 7 月 5 日起，對歐盟白蘭地產品正式實施反傾銷措施，稅率介於 27.7% 至 34.9%，為期五年。

中國、歐洲已經完成電動車關稅談判的技術層面

根據中國媒體《玉淵譚天》，中歐雙方已完成電動車關稅談判的技術層面，但是否能順利達成協議，仍取決於歐方的政治意願。

《南華早報》分析認為，即便中歐加強合作日益緊迫，歐洲仍深憂中國削弱其長久以來的製造業優勢。儘管德國製造業 PMI 雖創下 34 個月新高，卻仍處於景氣收縮區間，顯示重振製造業挑戰重重。

專家指出，歐盟對中國採取更具策略性的貿易政策，特別是在電動車等關鍵產業。若中國持續現有出口態勢，歐盟勢必將建立更多貿易障礙以維持公平競爭。

不過，法國 ESSEC 商學院亞洲計畫主任勒科爾堅稱，歐洲與美國不同，並非效仿美國透過關稅壁壘對抗中國。

他指出，歐洲可能繼續要求中企與歐企合作在歐生產，以保護歐洲的製造業，但與美國不同，歐洲將遵循 WTO 規則。

中國外交部長王毅訪歐 強調歐洲的挑戰並非來自中國

針對中歐緊張關係，中國外交部長王毅於 6 月底至 7 月初訪問歐洲，與比利時、德國與法國等國領導人及外交高層會談。

王毅強調：「歐洲的挑戰並非來自中國」，呼籲歐方應以務實、理性的態度看待中歐關係。