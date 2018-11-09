貿易保護主義大輸家：日汽車製造商

美國總統川普的貿易保護主義，以及對鋼鋁課徵進口關稅，正在侵蝕日本汽車製造商的利潤。截至明年 3 月底的 2018 財年，日本 7 間大型汽車製造商中，有 5 間預期利潤將下滑。

根據各公司聲明，本田汽車、日產汽車、鈴木汽車、馬自達汽車和速霸陸汽車皆預計利潤下滑，豐田汽車預期今年利潤將持平，僅有主力放在東南亞市場的三菱汽車的預期利潤將增長。



日本第 2 大汽車製造商日產 (Nissan) 週四 (8 日) 公布 2018 財年上半年財報，從 4 月至 9 月，淨營業收入為 5.53 兆日圓，年減 2.1%；營業利潤較去年同期大幅下滑 25.4%，為 2103 億日圓；淨利為 2463 億日圓，年減 10.9%。

日產汽車股價日線走勢圖

截至 9 月底的半年，日產全球汽車銷售下滑 1.8% 至 268 萬台，其中主要下跌來自北美市場，於美國銷售年減 9.1% 至 70.9 萬台，等同於失去 8.1% 的市占，歐洲銷售下跌 12.1%；另一方面，在中國的汽車銷售有所攀升，銷售增長 10.7% 至 72 萬台。

日產財務長 Hiroshi Karube 在財報會議中表示，「較高的材料成本和新興國家貨幣的疲弱削減了利潤。美國對鋼鋁課徵進口關稅也產生了影響」。該公司財報指出，因材料成本攀升，利潤受損 539 億日圓。

豐田汽車上半年在北美的利潤則下滑 23%，該公司北美業務負責人 Jim Lentz 認為，美國消費者信心仍然強勁，但貿易問題和利率上升等因素，可能帶來的潛在不利影響。

貿易保護主義

儘管在日本和東南亞的銷售，幫助本田、三菱和鈴木在上半年繳出較高的營業利潤，但全年前景並不如此明朗。

7 日，美國總統川普重申對於美日汽車貿易現況不滿的情緒，使日本汽車製造商的前景更加黯淡。川普認為，日本在汽車貿易方面，並未公平對待美國。日本在極低稅率之下，向美國輸入了數百萬輛汽車，但日本對於進口美國汽車卻課徵高額關稅。

中國銷售方面，日本汽車製造商認為，美中貿易戰在一定程度上影響了在中國的汽車銷量。儘管日產在中國銷售有所攀升，但 4 月至 9 月，本田和馬自達在中國銷售皆下滑，本田銷售量下跌 9% 至 66 萬輛，馬自達銷量減少 11% 至 13 萬台。