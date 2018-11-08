英國脫歐、義大利預算風險增 歐元區經濟成長估將趨緩

歐盟委員會今 (8) 日公布秋季經濟預測，受英國脫歐、義大利預算等風險因素影響，預估 2018 年歐元區國內生產毛額 (GDP) 年增率為 2.1%，2019 年 GDP 則為 1.9%，低於先前預估的 2.0%；上述消息公布後，歐元兌美元走貶。

台北時間週四晚間 7 點 22 分，Investing.com 數據顯示，歐元兌美元下跌 0.1%，至 1.1416。

歐元兌美元下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

歐盟委員會預估，2018 年歐元區 GDP 為 2.1%，低於 2017 年的 2.4%；2019 年 GDP 下修至 1.9%，2020 年更低，僅 1.7%。

由歐盟委員會資料可得知，歐元區最大經濟體德國，2018 年 GDP 估為 1.7%，遠低於 2017 年的 2.2%；預估 2019、2020 年，GDP 分別為 1.8% 及 1.7%。

法國和義大利 (歐元區第 2、第 3 大經濟體) 的經濟成長預測，亦呈現下修；其中，義大利 2018 年 GDP 預估為 1.1%，2019 年 GDP 僅 1.2%，2020 年則為 1.3%。

歐盟委員會表示，英國脫歐是歐元區經濟面臨的主要風險之一，且可能會使上述預測，進一步惡化。

歐盟委員會指出，其他的風險，分別來自義大利和美國。

義大利政府已向歐盟提交 2019 年預算草案，其財政赤字占國內生產毛額 (GDP) 比例，達 2.4%；對此，歐盟執委會表示，該草案嚴重違反歐盟預算規定，應加以修改；但義大利政府始終不願配合，導致雙方關係緊張。

據估算，義大利的總負債額，高達 GDP 的 130%。

歐盟委員會稱，負債累累的成員國，可能引發金融穩定疑慮，並對經濟活動造成壓力。

歐盟委員會也提到，美國經濟有「過熱」可能，恐使升息步調快過預期；此外，美國總統川普所挑起的貿易爭端，也是一大風險。