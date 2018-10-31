群創Q3轉盈每股賺0.19元 Q4步淡季出貨量將下滑

鉅亨網記者林薏茹 台北 2018年10月31號22點6分

群創光電 (3481-TW) 今 (31) 日公布第 3 季財報，第 3 季毛利率走出谷底，站回雙位數達 10.1%，稅後純益 19.13 億元，較上季轉盈，但年減 18.15%，每股稅後純益 0.19 元。群創表示，第 4 季逐漸進入面板傳統淡季，加上貿易糾紛引發大環境不確定性，營運面臨新挑戰，預估大尺寸面板需求將在第 4 季轉趨平緩，中小尺寸面板進入淡季，出貨量將下滑 17-19%。

群創第 3 季合併營收 739.07 億元，季增 11.2%，年減 7.04%，毛利率 10.1%，季增 1.3 個百分點，年減 10.2 個百分點，營益率 2.4%，季增 1.4 個百分點，年減 11.3 個百分點；稅後純益 19.13 億元，較上季轉盈，年減 18.15%，每股稅後純益 0.19 元。

群創前 3 季合併營收 2071.32 億元，年減 17.16%，毛利率 10.79%，年減 12.13%，營益率 3.03%，年減 13.51%；稅後純益 29.2 億元，年減 91.08%，每股稅後純益 0.29 元。

群創表示，今年第 3 季整體出貨面積 837 萬平方公尺，季增 9%，液晶面板售價為每平方公尺 289 元美金。中小尺寸營收為 182 億元，季增 12.3%；中小尺寸合併出貨面積 75.86 萬平方公尺，季增 12.7%。整體而言，群創指出，第 3 季受惠年底消費旺季備貨需求，出貨動能與面板價格均如預期成長。

若以產品應用別來看，群創第 3 季手機及商用產品營收占比 26%，可攜式電腦 19%、桌上型螢幕 14%、電視 41%。以產品尺寸別區分，10 吋以下營收占比 25%、10 到 20 吋 22%、20 到 30 吋為 15%、30 到 40 吋為 5%、40 吋以上為 33%。

展望第 4 季，群創表示，將逐漸進入面板傳統淡季，加上貿易糾紛引發大環境不確定性，營運面臨新挑戰，預估大尺寸面板需求將在第 4 季轉趨平緩，出貨量將季減中個位數百分點，平均 ASP 將季減低個位數百分點；中小尺寸面板則是進入淡季，受到中國手機及車用市場需求修正影響，將導致出貨下滑，預估出貨量將季減 17-19%。

不過，群創也說，年底適逢終端市場購物檔期，如雙十一、黑色星期五、雙十二、聖誕節等假期，或許將帶動部分產品庫存回補需求，將以動態調整產品線及產品組合，來因應市場波動，也將持續以新技術領先優勢拉開與競爭者的距離。



