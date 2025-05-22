日本小松製作所：美中貿易休兵可減輕200億日元關稅衝擊

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-22 19:13

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根據《路透》周四 (22 日) 報導，日本重機大廠小松製作所 (Komatsu) 執行長今吉琢也 (Takuya Imayoshi) 表示，隨著美中達成暫時貿易休兵協議，公司預期將可減輕約 200 億日元 (約 1.4 億美元) 的美國關稅衝擊，顯示原先預期的獲利下滑幅度可能沒有那麼嚴重。

關稅減壓助獲利前景穩住

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小松原先預估本財年因美國總統川普對中國進口商品加徵關稅，將承受 943 億日元成本衝擊，但現在預期可降低約 2 成，對業績展望將有正面影響。今吉指出：「各國報復性關稅並未如我們先前擔心的那樣嚴重，負面影響看來有限。」

不過他也強調，公司尚未正式上修獲利預測。此前小松預估，2026 年 3 月止本財年營業利益將達 4,780 億日元，主因包括關稅與日元升值壓力，遠低於 LSEG 調查的市場共識 5,975 億日元，後者僅較前一年下滑 9%。

美國生產難具競爭力 供應鏈或將調整

雖然美中短暫休兵，但若 90 天後美方恢復加徵關稅，小松仍可能面臨挑戰。今吉透露，公司考慮將出口零件繞道直送加拿大與拉美，避免經過美國倉庫，同時也可能將對美產品的生產基地從中國轉移至泰國。

但他強調，即使關稅升高，也不太可能讓美國成為具成本競爭力的製造據點，主因美國鋼材價格約為中國的兩倍。他直言：「絕不可能因為關稅問題，就讓美國成為更具製造吸引力的國家。」

中國對手來勢洶洶 電動化領先小松

今吉也提到來自中國競爭對手的壓力。他曾於 2021 至 2023 年擔任小松中國區主管，深知中國品牌在價格與產能上的優勢。他坦言，中國廠商如三一重工 (600031-CN)、中聯重科 (000157-CN) 與柳工 (000528-CN)，在新興市場以低價搶市，小松雖仍在耐用性與可靠性領先，但在性能與電動化技術方面，中國廠商已快速追趕甚至領先。