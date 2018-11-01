盤前財經大事搶先讀2018年11月1日

今日操盤前瞻

美、日、韓 10 月製造業 PMI

英國央行利率決策

法說會：台灣大、TPK-KY、譜瑞 - KY、鋐寶科技

股臨會：大宇資

減資暫停交易：耀勝

國巨前三季賺 7 股本 惟下游庫存偏高 Q4 淡季展望保守

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (31) 日公告第三季財報，國巨單季稅後純益 145.03 億元，每股純益 34.35 元，累計前三季稅後純益 295.61 億元，年增 486%，每股純益 70.20 元，單季及累計均創新高，不過第四季因進入淡季，加上下游客戶庫存偏高，公司展望較為保守。閱讀全文...

因應美中貿易戰 巨大轉單台灣廠生產達 30 億元

美中貿易戰迄今仍無緩和跡象，自行車整車廠巨大 (9921-TW) 為避免在大陸生產的自行車及電動自行車，銷往美國時遭課重稅，將擴大在台生產規模；自今 (1) 日起，在台灣大甲的工廠，將開始實施兩班制生產。閱讀全文...

〈友達法說〉Q3 雙率從谷底回溫 每股賺 0.45 元

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (31) 日召開法說會，並公布第 3 季財報，第 3 季受惠面板出貨動能佳，加上面板價格穩定、新台幣貶值等因素，毛利率與營益率均從上季的谷底回溫，稅後純益 43.2 億元，季增 2.45 倍，年減 51.24%，每股稅後純益 0.45 元，為今年表現最好的一季；前 3 季稅後純益 98.8 億元，年減 64.9%，每股稅後純益 1.03 元。閱讀全文...

〈台積南京廠量產〉劉德音：中國半導體業成長看俏 南京廠就近服務躬逢其盛

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (31) 日舉行南京廠量產典禮，董事長劉德音致詞時指出，半導體業過去 60 年中快速發展，引領驅動資訊產業革命，未來幾 10 年應用與發展仍無可限量，中國大陸 IC 設計業近年更是快速成長，台積電未來將躬逢其盛，藉南京廠就近服務，可協助當地設計業者進一步成長。閱讀全文...

〈分析〉要反轉了嗎？美股連 2 日大漲 華爾街多空頭交戰

美股下跌旅程到頭了嗎？如果股市真的到了底部，代表這趟旅程讓道指、S&P 500 指數吐回今年迄今的漲幅，且 Nasdaq 指數 2 年來首次進入修正領域 (自高點下跌至少 10%)。但在 10 月股災之後，華爾街對美股前景尚未達成共識。閱讀全文...



