美媒爆料：以色列強迫巴勒斯坦平民充當「人盾」探路

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-26 05:30

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據《美聯社》上周六（24 日）報導，有多名巴勒斯坦人和以色列士兵在接受採訪時表示，以軍在軍事行動中系統性強迫巴勒斯坦人充當人盾，為以軍探查建築物中的爆炸物或巴方武裝人員。

《美聯社》記者薩姆 · 梅德尼克說：「就在我身後的杰寧難民營裡，巴勒斯坦人說他們被以軍士兵充當人盾。這些巴勒斯坦人說，他們被迫在以軍士兵之前進入公寓，一名婦女曾這樣進入至少六間公寓，身上還攜帶著以軍士兵給她的無人機。以軍通過無人機上的鏡頭，確保在跟著她進入公寓前公寓內是安全的。」

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《美聯社》指出，以軍將巴勒斯坦平民當作人盾的行為，在約旦河西岸和加薩地帶都有發生。自以哈戰爭爆發以來，這樣的做法在加薩無處不在。

有曾在加薩地帶執行任務的以軍士兵表示，用巴勒斯坦平民當人盾的做法「加快了行動速度，節省彈藥，還避免以色列軍犬傷亡」。